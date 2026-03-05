Harry Styles se confiesa sobre cómo vivió la muerte de Liam Payne y la escasez de destinos en su gira

El regreso de Harry Styles a la música es la prueba ineludible de que a veces es necesario parar para volver aún con más fuerzas.

"Sentí que era el momento de asegurarme, honestamente, de que seguía amando esto en muchos sentidos", confesaba el británico en una entrevista, quien no quería forzarse a encadenar giras y discos, pues no sería justo para sus fans.

Y es que Harry Styles ha estado alejado de la música dos años desde el final de su gira Love On Tour, pero no ha perdido el tiempo y ha aprovechado para conocerse a sí mismo.

Entre las experiencias que ha vivido, se ha permitido salir de fiesta y asistir a conciertos, dándose cuenta de las emociones que quería que sus fans vivieran en concierto.

Además, ha podido experimentar lo que es conocer nuevas amistades, aprendiendo a crear vínculos desde la "honestidad" y la "confianza".

Sin embargo, las cuestiones que más han resaltado en su entrevista han sido las relacionadas con la muerte de su amigo Liam Payne y los motivos detrás de seleccionar tan pocos destinos para su gira.

Cómo le afectó la muerte de Liam Payne

"Con total honestidad, incluso hablar de esto me cuesta un poco. Hubo un periodo después de que él falleció en el que me resultó muy difícil reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna manera, sientan que poseen una parte de tu duelo", empezó compartiendo Harry Styles al ser preguntado por la muerte de su amigo.

El cantante de Aperture ha confesado que se sintió juzgado por no expresarse públicamente sobre la muerte de su amigo, como si por no hacerlo no estuviese sintiendo todo el dolor que sentía.

"Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente duro perder a alguien que era tan parecido a ti en tantos aspectos. Yo vi a una persona con el corazón más noble, que solo quería ser excelente", expresó sobre esta vivencia, la cual le hizo percatarse de que tenía que vivir más intensamente su vida.

Giras con menos destinos

Según ha contado Harry, el hecho de que su gira tenga menos paradas y más conciertos en un mismo destino se debe a que para él "el espectáculo mejora así".

"Hay algo en este formato que me permite seguir viviendo mi vida mientras lo hago. Y eso me permite cuidarme mejor, lo que a su vez me hace mejor en lo que hago", confiesa.

Además, el hecho de que gran parte de su banda ya haya formado una familia es algo que le ha influenciado bastante: "Para mí es fundamental que puedan estar en la gira, que puedan acompañarme. No quiero que sea casi imposible para ellos hacerlo".

Además, el artista también se ha posicionado sobre su futuro en el terreno emocional y familiar: "No quiero ser el tipo que termina solo diciendo: 'Bueno, lo logré profesionalmente'. Quiero sentirme pleno. Quiero tener relaciones significativas, grandes amistades. Quiero una familia. Quiero esas cosas. Y eso me llevó a preguntarme: '¿Qué debo hacer para crear el espacio que permita que todo eso ocurra?'. No puedo simplemente esperar que suceda por sí solo".