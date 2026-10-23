LIDERA FUERZA REGIDA

Lista completa de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebraron este jueves en el James L. Knight Center de Miami. Allí se repartieron los galardones de cada categoría, confirmando a Fuerza Regida como el grupo latino del momento y a Bad Bunny como el solista más exitoso.

Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G y Rosalía lideran los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Fuerza Regida en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Fuerza Regida en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

Europa FM

Madrid 23/10/2026 07:48

Fuerza Regida fue el gran ganador de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebraron el jueves 22 de octubre. El grupo mexicano-estadounidense se hizo con ocho galardones. Además, la banda aceptó el Premio Billboard Vanguardia.

Bad Bunny, que no estuvo presente en la ceremonia de Miami, siguió al grupo con siete premios, mientras que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos obtuvieron cuatro cada uno. Rosalía, Tito Double P y Prince Royce les siguieron con tres galardones.

"Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje", dijo Rosalía al agradecer a la región por el éxito que ha tenido. "Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado", añadió.

A continuación, descubre el listado completo con todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, categoría por categoría.

Lista de ganadores a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Artista de los Fans

  • Fuerza Regida
  • Karol G - GANADORA
  • Peso Pluma
  • Prince Royce
  • Tito Double P

Artista del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista del Año, Debut

  • El De Las R’s
  • Emmanuel Cortes
  • Gael Valenzuela
  • Herencia de Grandes
  • Omar Courtz - GANADOR

Gira del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Karol G
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Shakira

Artista Crossover del Año

  • Bruno Mars
  • Burna Boy - GANADOR
  • DJ Snake
  • Shenseea
  • Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Beéle
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
  • Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
  • Peso Pluma & Tito Double P, daño
  • Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
  • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)

Hot Latin Song Canción del Año

  • Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
  • Herencia de Grandes, Ya Borracho
  • Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
  • Peso Pluma & Tito Double P, daño
  • Peso Pluma & Tito Double P, dopamina

Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
  • Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
  • Peso Pluma & Tito Double P, daño - GANADORES
  • Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
  • Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona

Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Junior H
  • Omar Courtz
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

  • Kali Uchis
  • Karol G - GANADORA
  • RaiNao
  • Rosalía
  • Shakira

Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Hermanos Espinoza
  • Los Dos De Tamaulipas

Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas - GANADOR
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

  • Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
  • Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
  • Prince Royce, I Want It That Way
  • Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
  • Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí - GANADORES

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Canción del Año, Streaming

  • Emmanuel Cortes, Amor
  • Fuerza Regida, ANSIEDAD
  • Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
  • Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
  • Peso Pluma & Tito Double P, daño

Top Latin Album del Año

  • Beéle, BORONDO
  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA - GANADORES
  • Rosalía, LUX

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

  • Becky G
  • Kali Uchis
  • Karol G - GANADORA
  • Rosalía
  • Young Miko

Top Latin Albums Artista del Año Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Los Dos De Tamaulipas

Top Latin Albums Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas - GANADOR
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Artista Latin Pop del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Kali Uchis
  • Kapo
  • Rosalía - GANADORA
  • Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

  • Maná - GANADOR
  • Matisse
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción Latin Pop del Año

  • Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
  • Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas - GANADORES
  • Maluma, BRONCEADOR
  • Rauw Alejandro, Besito en La Frente
  • Shakira & Beéle, ALGO TÚ

Latin Pop AirplaySello Discográfico del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

  • Becky G, Baraja Bendita
  • Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
  • Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
  • Rosalía, LUX - GANADORA

Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año

  • Columbia
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos - GANADOR

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura - GANADOR
  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee, Sonríele
  • Marc Anthony & Wisin, Que Me Quiera Má
  • Prince Royce, I Want It That Way
  • Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
  • Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí - GANADORES

Tropical Airplay Sello Discográfico del Año

  • HYBE Latin America
  • Rimas
  • RMGroup
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
  • Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • LA LOM, Live at Thalia Home
  • Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never - GANADORES
  • Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año

  • Concord
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • The Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra
  • Junior H
  • Neton Vega
  • Peso Pluma - GANADOR
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes, Amor
  • Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
  • Herencia de Grandes, Ya Borracho
  • Peso Pluma & Tito Double P, daño
  • Xavi & Grupo Frontera, No Capea

Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año

  • Afinarte
  • Azteca
  • Music VIP
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment - GANADOR

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
  • Dareyes de La Sierra, Redención
  • Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
  • Oscar Maydon, Rico o Muerto
  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA - GANADORES

Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año

  • Double P Records - GANADOR
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • UniversalMusic Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Karol G
  • Omar Courtz
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta & Gringo
  • Gente de Zona
  • Jowell & Randy
  • W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
  • Wisin & Yandel - GANADORES

Canción Latin Rhythm del Año

  • Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - GANADORES
  • Feid, Se Lo Juro Mor
  • J Balvin & Jay Wheeler, Si Te Vas
  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, LA VILLA
  • W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, 5 Estrellas (W Sound 23)

Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

  • Beéle, BORONDO
  • Jay Wheeler, La Voz Favorita
  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy - GANADOR
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • Victor Mendivil, Tutankamon

Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año

  • 5020
  • Interscope Capitol
  • Rimas - GANADOR
  • Sony Music Latin
  • UniversalMusic Latin Entertainment

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny - GANADOR
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI
  • RSM Publishing, ASCAP
  • Street Mob ENT, BMI - GANADOR
  • Universal Music Corp., ASCAP
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández
  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
  • MAG - GANADOR
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Otros premios

    • Cristian Castro - Premio Billboard Trayectoria Artística por su duradera y excepcional carrera
    • Fuerza Regida - Premio Billboard Vanguardia en honor al rápido ascenso del grupo en la música
    • Rosalía - Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su influencia global
    • Rubén Blades - Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina