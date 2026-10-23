Lista completa de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebraron este jueves en el James L. Knight Center de Miami. Allí se repartieron los galardones de cada categoría, confirmando a Fuerza Regida como el grupo latino del momento y a Bad Bunny como el solista más exitoso.
Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G y Rosalía lideran los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Fuerza Regida fue el gran ganador de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebraron el jueves 22 de octubre. El grupo mexicano-estadounidense se hizo con ocho galardones. Además, la banda aceptó el Premio Billboard Vanguardia.
Bad Bunny, que no estuvo presente en la ceremonia de Miami, siguió al grupo con siete premios, mientras que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos obtuvieron cuatro cada uno. Rosalía, Tito Double P y Prince Royce les siguieron con tres galardones.
"Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje", dijo Rosalía al agradecer a la región por el éxito que ha tenido. "Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado", añadió.
A continuación, descubre el listado completo con todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, categoría por categoría.
Lista de ganadores a los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artista de los Fans
- Fuerza Regida
- Karol G - GANADORA
- Peso Pluma
- Prince Royce
- Tito Double P
Artista del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz - GANADOR
Gira del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy - GANADOR
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)
Hot Latin Song Canción del Año
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
- Herencia de Grandes, Ya Borracho
- Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
- Peso Pluma & Tito Double P, daño - GANADORES
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny - GANADOR
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G - GANADORA
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas - GANADOR
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
- Prince Royce, I Want It That Way
- Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
- Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí - GANADORES
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, Amor
- Fuerza Regida, ANSIEDAD
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
- Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
Top Latin Album del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA - GANADORES
- Rosalía, LUX
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny - GANADOR
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G - GANADORA
- Rosalía
- Young Miko
Top Latin Albums Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas - GANADOR
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía - GANADORA
- Shakira
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo
- Maná - GANADOR
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas - GANADORES
- Maluma, BRONCEADOR
- Rauw Alejandro, Besito en La Frente
- Shakira & Beéle, ALGO TÚ
Latin Pop AirplaySello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX - GANADORA
Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos - GANADOR
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura - GANADOR
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, Sonríele
- Marc Anthony & Wisin, Que Me Quiera Má
- Prince Royce, I Want It That Way
- Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
- Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí - GANADORES
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
- Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM, Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never - GANADORES
- Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin - GANADOR
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma - GANADOR
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, Amor
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo - GANADOR
- Herencia de Grandes, Ya Borracho
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Xavi & Grupo Frontera, No Capea
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment - GANADOR
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA - GANADORES
Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records - GANADOR
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Latin Rhythm del Año, Solista
- Bad Bunny - GANADOR
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel - GANADORES
Canción Latin Rhythm del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - GANADORES
- Feid, Se Lo Juro Mor
- J Balvin & Jay Wheeler, Si Te Vas
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, LA VILLA
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, 5 Estrellas (W Sound 23)
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Rhythm del Año
- Beéle, BORONDO
- Jay Wheeler, La Voz Favorita
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy - GANADOR
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil, Tutankamon
Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas - GANADOR
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny - GANADOR
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing, BMI
- RSM Publishing, ASCAP
- Street Mob ENT, BMI - GANADOR
- Universal Music Corp., ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG - GANADOR
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Otros premios
- Cristian Castro - Premio Billboard Trayectoria Artística por su duradera y excepcional carrera
- Fuerza Regida - Premio Billboard Vanguardia en honor al rápido ascenso del grupo en la música
- Rosalía - Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su influencia global
- Rubén Blades - Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina