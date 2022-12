'La Lola', la letra y la canción de Famous para el Benidorm Fest 2023

De ganar Operación Triunfo a meterse de lleno en la preselección eurovisiva. El Benidorm Fest es mucho más que un festival de música y el artista pone toda la carne en el asador con La Lola.

El tema no es suyo, sino una propuesta de su productor, y es muy diferente a su sonido habitual. "Dije voy a por ello y a tope", contó sobre cómo se decidió defender este tema para optar a representar a España en Eurovisión. La canción ha sido compuesta por Adrián Ghiardo, Andrés Sebastián Ramírez y Jorge de la Cruz Correa

Con ritmos urbanos y un estribillo que invita a corearlo una y otra vez, Famous deja claro que tiene una Lola dentro y que se dejará la piel sobre el escenario para ganar el certamen.

No es la primera vez que Famous se juega el pase a Eurovisión. Durante su estancia en Operación Triunfo lo intentó con el tema No Puedo Más, escrito por Leroy Sánchez, Louis Biancaniello y Nolan Sipe.

La portada de 'La Lola' de Famous

Letra de 'La Lola' de Famous

Cuando se acerca a mi puerta

Mi vida , me la descontrola

No se le puede decir que no, oh no

Da igual el día, da igual el sitio,la hora

Te envenena y te quedas esperando el antídoto

Pa que respirar, si con ese ritmo va a matar

Oh oh

Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la ve pasar

Eh eh eh eh

Es la Lola

Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo controla

Eh eh eh eh

Es la Lola

Cuando va a la pista hay algo se le antoja, lo devora.

Tiene una fuerza que rompe caderas con todos y todas,

Ella no tiene comparación nono nono ah ah

Vive la vida, lo baila y no importa la hora, y ahora, se menea

y te quedas loquito y algo exótico.

Pa que respirar, si con ese ritmo va a matar

Oh oh

Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la ve pasar

Eh eh eh eh

Es la Lola

Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo controla

Eh eh eh eh

Es la Lola

Cuando va a la pista hay algo se le antoja, lo devora.

Cuando cae la luna llena

Y la sangre se la altera

Quiere más

Y no lo puede evitar aaahh!!

Eh eh eh eh

Es la Lola

Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo controla

Eh eh eh eh

Es la Lola

Cuando va a la pista hay algo se le antoja, lo devora.

Cuándo se celebra el Benidorm Fest 2023

Igual que en 2022, el Benidorm Fest se dividirá en una ceremonia inaugural, dos Seminifinales y una Gran final.