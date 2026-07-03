Madonna organiza una 'rave' en la Puerta del Sol para celebrar el lanzamiento de ‘Confessions II’

Siete años después del lanzamiento de Madame X, Madonna publicó anoche su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II. Sin embargo, los fans madrileños no tuvieron que esperar a medianoche para descubrir el nuevo proyecto de la reina del pop, ya que por la tarde se celebró una escucha en primicia en la Puerta del Sol como parte de la programación del MADO 2026.

A pesar del calor, miles de fans de Madonna se reunieron en la céntrica plaza de la capital para escuchar uno de los discos más esperados del año. La velada, presentada por la drag queen costarricense Ari Moore, comenzó con los DJ sets de Cascales y Cristóbal Pesce, que amenizaron la espera a ritmo de grandes divas del pop como Britney Spears, Rihanna, Kylie Minogue y, como no, Madonna.

La rave comenzó a las diez de la noche y los primeros acordes de Confession II sonaron mientras caían los últimos rayos de sol. El público se volcó con I Feel So Free, primer single del álbum, y durante más de una hora la Puerta del Sol se convirtió en una auténtica pista de baile.

La DJ colombiana Isabella fue la encargada de pinchar Confessions II, aunque no estuvo sola en el escenario. Durante Dancetaria y Read My Lips, la colaboración con Feid incluida en el álbum oficial del Mundial 2026, aparecieron dos bailarines de voguing, que trajeron la cultura ballroom de los años ochenta en Nueva York al centro de Madrid.

Una vez terminado el disco, el evento finalizó con la proyección de Confessions II-The Film, el corto de 10 minutos estrenado el pasado 8 de junio, dirigido por Toro, dúo artístico formado por David Toro y Solomon Chas y que ha trabajado con artistas como Charli XCX o Bad Gyal. La película presenta cinco canciones del álbum: I Feel So Free, Bring Your Love, Good for the Soul, One Step Away, Danceteria y Read My Lips. La aparición en el vídeo de estrellas como Sabrina Carpenter, Feid, Arca, Kate Moss o Benedict Cumberbatch arrancaron los gritos del público.

A pesar de los rumores que circulaban por redes, la artista no apareció en la Puerta del Sol ya que se encontraba en una escucha privada en Londres. Aún así, los fans que acudieron al evento estuvieron entregados de principio a fin y dejaron claro que, a pesar de llevar más de cuarenta y cinco años de trayectoria, Madonna sigue siendo la gran diva pop del momento.

"Madonna está de vuelta": la gran acogida de Confessions II

Desde que Madonna anunció que su nuevo álbum era una secuela espiritual de Confessions on a Dance Floor, había cierta preocupación por si la artista apostaba por repetir las fórmulas que le funcionaron hace dos décadas. Los primeros adelantos de Confessions II, como I Feel So Free, Bring Your Love o Love Sensation, disiparon rápidamente estas dudas y tras el lanzamiento del álbum ha quedado claro que la reina del pop no se ha revolcado de la nostalgia y que su nuevo proyecto es una reinvención de la música dance con la que triunfó a principios de 2000.

Fueron muchos los fans que ayer, tras la escucha en la Puerta del Sol aseguraban que Confessions II es el mejor álbum que publica la de Míchigan desde Confessions a Dance Floor y que esperan que arrase en la próxima temporada de premios. Una opinión compartida también por la crítica nacional e internacional, que celebran la vuelta de Madonna a la pista de baile.