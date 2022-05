Nuevo drama con el escenario Eurovisión 2022: ahora el problema está en la pantalla

En Turín no dejan de crecerles los enanos a los organizadores de Eurovisión 2022 y, tras la primera semifinal, un nuevo problema ha surgido con el escenario. Esta vez la protagonista es la pantalla.

Lo han descubierto los seguidores del concurso europeo de la canción, a los que no se les ha escapado este pequeño detalle cuando veían actuar a los primeros 17 semifinalistas.

Para los fans del concurso no es un problema sin más, es la gota a un vaso ya colmado. Desde que empezaron los ensayos de Eurovisión, el escenario no ha dejado de dar problemas y eso es algo que los fans no perdonan. Cruzan los dedos para que Italia no vuelva a ganar y así no organice Eurovisión próximamente.

Por si no fuera suficiente, la pantalla venía con críticas y fallos previos. Antes de que se rompiese, muchos espectadores ya criticaban el tamaño de los píxeles.