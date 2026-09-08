Pablo Alborán y Riza Godoy anuncian por sorpresa 'Deditos cruzados'

"¿Se acuerdan de esto?🤞", escribió hace solo unos días la cantante Riza Godoy en Instagram al compartir un vídeo de 2025 junto a Pablo Alborán.

El cantante malagueño participó en el popular panel Making the Hit LIVE de la Semana Billboard de la Música Latina junto al megaproductor Julio Reyes Copello e invitó a sumarse a la cantante Riza Godoy, con quien improvisó una canción que causó sensación entre los asistentes.

"He descubierto una artista que me ha vuelto loco. Seguro que va a salir algo especial. Es una artista filipina-cubana afincada ahora en Miami y yo al ser un artista también, que mi madre es francesa nacida en Marruecos. Me parecía que el mix de todas las influencias que tenemos puede creer algo especial y me hacía mucha ilusión presentarla", dijo para dar la bienvenida a la cantante con la que armonizó "a la perfección sobre un ritmo onírico del Medio Oriente creado por Reyes Copello", recoge la crónica del evento de Billboard.com.

Juntos crearon "una letra emotiva sobre la añoranza y la nostalgia" que pocos días después grabaron en un vídeo compartido en TikTok y que parece que ahora ha llegado al estudio de grabación.

Casi un año después los dos artistas han sorprendido al anunciar su primera colaboración bajo el título Deditos cruzados y, según los vídeos compartidos esta semana en sus redes, podría ser una versión definitiva de este tema.

No hay nada confirmado pero las pistas están ahí. Primero fue el vídeo antes citado de Riza Godoy, después una segunda publicación de la artista con el comentario Extrañándote desde Madrid y el audio de biblioteca con la canción improvisada en la Semana Billboard de la Música Latina y por último un vídeo en Instagram de Pablo Alborán con ese mismo audio.

"Tic tac", dice el comentario del cantante, que hace pensar que el tema llegará este mes de septiembre a todas las plataformas. ¡Deseando escucharlo!