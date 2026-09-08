¡Han volado! Agotadas las invitaciones para la fiesta 30 años Europa FM en solo una hora

¡Un millón de gracias! Las invitaciones para la fiesta 30 años Europa FM se han agotado en solo una hora.

Este martes hemos abierto las taquillas virtuales y habéis pisado el acelerador para haceros con vuestra entrada y acompañarnos en nuestro gran día.

El lunes 21 de septiembre la vamos a liar en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid con Eva Soriano y Nacho García como anfitriones del show celebración en el que las risas y la música en directo serán protagonista

Los presentadores de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, se encargarán de conducir el sarao al que ya han confirmado asistencia Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López. Ellos se encargarán de poner la banda sonora a esta velada a la que tampoco faltarán los invitados VIP y las sorpresas.

Los invitados a la gran fiesta de Europa FM

Eva Amaral y Juan Aguirre no van a faltar a la cita. A unos meses de cerrar Dolce Vita Tour, con un concierto en Barcelona y otro en Madrid, el exitoso dúo zaragozano se reencuentra con Europa FM para revivir la magia de la que pudimos disfrutar en su visita a Local de Ensayo Europa FM.

Después de 18 años de exitosa trayectoria, con éxitos que ya son himnos como Moriría por vos, Cómo hablar o El Universo sobre mí y reconocimientos como el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2010, Amaral despide esta gran gira de dos años que empezó en diciembre de 2024 con la presentación de Dolce Vita, su noveno álbum de estudio reconocido como Mejor Álbum Pop/Rock en los Premios de la Música 2026.

Arde Bogotá llega con Manufacturas del Club de la Gente Sola a punto de salir del horno. El disco sale el 2 de octubre y el pasado viernes la banda presentó El Club de la Gente Sola, un nuevo adelanto del álbum después de Instrucciones y Bigger Splash.

Los de Cartagena regresan tras llegar a lo más alto con Cowboys de la A3, su segundo disco que los catapultó y les valió dos nominaciones en los Latin Grammy.

La La Love You tenía que estar en la fiesta. Los madrileños se unen a la celebración tras su concierto en las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega de Salamanca y justo un año después de arrasar en las fiestas de La Mercè de Barcelona actuando ante 40.000 personas.

Con su disco ¿Por qué me miras así? disponible desde mayo y a punto de arrancar El Tour Intergaláctico, que los llevará a recorrer Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, David, Roberto, Óscar y Mía se unen para recordar su paso por Local de Ensayo Europa FM y otros momentos vividos junto a nosotros.

Nil Moliner acaba de estrenar NEXO y se prepara para regresar a Ciudad de México tres años después de su última visita. El catalán lanzó su cuarto álbum de estudio el pasado 22 de mayo y ya para entonces tenía himnos consolidados a la altura nada menos que Libertad (2021), que obtuvo meses después de su lanzamiento el doble Disco Platino.

NEXO 04: Tu cuerpo en braille le ha seguido la estela y el pasado marzo fue certificada con el Disco de Oro. El álbum cuenta además con otros temas como Me acuerdo de ti o Álex, con la que nos emocionó en su visita a Local de Ensayo en Europa FM antes de su lanzamiento.

Para Pablo López será casi una presentación. El malagueño lanza el viernes 18 de septiembre su esperado disco El Cuatro y el lunes 21 lo saca de fiesta.

Seis años después de Unikornio: Once millones de versos después de ti, su último álbum de estudio, Pablo López inaugura nueva etapa musical con este álbum que homenajea a los cuatro anteriores — Once Historias y un Piano (2013), su álbum debut; El Mundo y los Amantes Inocentes (2015), que incluye éxitos como Tu enemigo con Juanes; Camino, Fuego y Libertad (2017), certificado como Disco Platino y la conocida El Patio en su tracklist; Unikornio, Once Millones de Versos Después de Ti (2020), con doble Disco platino—.

El Cuatro marca “un nuevo comienzo” con canciones como El niño del espacio, que da nombre a su actual gira, Esdrújula o Como soy.

Nno todos los días se cumplen 30 años y queremos entrar en esta década dorada que promete dejarnos grandes momentos con la mejor compañía.