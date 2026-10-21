Patti Smith reúne a mil personas en Gijón para celebrar su Premio Princesa de Asturias de las Artes con 11 canciones

Vestida con un traje sastre negro con chaleco sobre una camiseta blanca, Patti Smith (Chicago, 1946) ha ocupado el centro del Teatro Jovellanos de Gijón como 'la madrina del Punk' acompañada por los músicos Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford, integrantes del 'Patti Smith Cuartes', y desde los primeros compases ha conquistado a un público entregado.

La artista y activista estadounidense, que el próximo viernes 23 de octubre recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, inició su actuación con Dancing Barefoot, una de sus canciones más aclamadas del álbum Wave, versionada posteriormente por artistas como U2 o Pearl Jam.

Smith fue desgranando un repertorio de once canciones compuesto por sus grandes éxitos, como Redondo Beach, Ghost Dance, Nine, The Crystal Ship, Break it Up, Fireflies y Pissing in a River, entre otras.

Con Because the Night, que escribió con Bruce Springsteen y fue un éxito mundial, levantó de sus asientos al público, que se puso a bailar y a acompañar el tema como un coro espontáneo de cientos de voces.

Peaceable Kingdom siguió en la misma tónica, con los espectadores de pie dando palmas y cantando, pero fue People Have the Power, su gran himno político y de optimismo social, el que desató la euforia para poner fin al primero de los dos conciertos que dará en Asturias.

Concierto de Patti Smith en Gijón | EFE / Fundación Princesa de Asturias / Imanol Rimada

Un recuerdo de su primer concierto en España

Reconocida activista por los derechos humanos, poeta y escritora, Patti Smith dedicó algunos de los temas al poeta francés Arthur Rimbaud, al español Federico García Lorca y al cantautor estadounidense Jim Morrison y recordó su primer concierto en España, también un 20 de octubre, en 1976, cuando actuó ante cinco mil personas en el Pabellón del Club Juventud de Badalona para presentar su segundo LP, Radio Ethiopia.

Aquel concierto fue definido por la prensa de la época como "el primero de rock'n'roll que se ha visto y oído en España" y Patti Smith fue calificada como "energía humana pura".

Este miércoles 21 de octubre, Smith ofrecerá su segundo concierto programado por la Fundación Princesa de Asturias, que inicialmente iba a realizarse al aire libre en la antigua Fábrica de Armas de Oviedo y fue trasladado al Palacio de los Deportes de Gijón, ante las previsiones de mal tiempo.

La artista cuenta en la antigua fábrica, epicentro de las actividades culturales relacionadas con los galardones, con un espacio dedicado a homenajear su trayectoria en el que los visitantes pueden adentrarse en el universo poético, artístico y biográfico de Patti Smith a través de diferentes elementos y referencias a sus propias influencias musicales, artísticas y literarias.

El jurado de los Premios Princesa de Asturias decidió distinguir a Smith, quien recogerá el premio en una ceremonia presidida por los reyes, al valorar su actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, así como por su creatividad y compromiso por ofrecer un mensaje de esperanza ante las injusticias.