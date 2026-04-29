Patti Smith, una inspiración para Rosalía: la canción que une a las dos artistas

El legado de Patti Smith sigue vigente. Así lo demuestra su Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, entregado por una "actitud inconformista y transgresora" que ha servido de "ejemplo para muchos artistas". Una de ellas es Rosalía, quien ha confesado su admiración por "la madrina del punk".

"Tengo recuerdos de cómo a mi abuela le gustaba Pavarotti y a mi madre Patti Smith", dijo la catalana en una entrevista con El Correo de 2022. Tres años después, Rosalía confesó a Elle que Smith era una de las artistas internacionales con las que querría colaborar. Y, aunque su sueño solo se ha hecho realidad a medias, ambas se encontraron en 2025.

Ese año, Patti Smith publicó una mítica fotografía con Rosalía tras su concierto en el Teatro Real de Madrid, donde celebró el 50.º aniversario del disco Horses (1975). "Esto es compartir un momento feliz después de nuestro concierto con la española Rosalía. Tiene una presencia luminosa y es cálida, fuerte y solidaria. Gracias, Rosalía. Olé, olé", escribió Smith, a lo que Rosalía respondió: "Quiero llorar, te adoro".

'La Yugular', la canción que une a Rosalía y Patti Smith

Aunque no se trata de una colaboración, Rosalía decidió incluir unas declaraciones habladas de Patti Smith en una canción de LUX (2025), su último disco: La Yugular. El tema, que indaga en la magnitud de Dios, incluye un discurso en inglés que la estadounidense pronunció en una entrevista de 1976.

La traducción al español sería: "Siete cielos / No es gran cosa / Quiero ver el octavo cielo / Décimo cielo / Milésimo cielo / Sabes, es como / Atravesar al otro lado / Es solo como ir a través de una puerta / Una puerta no es suficiente / Un millón de puertas no son suficientes".

Con estas palabras, Smith habló sobre la canción Break On Through (To the Other Side) de The Doors para reflexionar sobre los límites de la espiritualidad y de la mente. Al mencionar un "octavo cielo", la cantante podría haber hecho referencia a la idea mística de los "siete cielos", la cual encaja con la búsqueda espiritual de Rosalía en LUX.