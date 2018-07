'A place with no name' es el nuevo vídeo de Michael Jackson

Ya podemos ver el vídeo de A place with no name, el nuevo single segundo álbum póstumo de Michael Jackson, Xscape. Este trabajo sigue arrasando en las listas de ventas tres meses después de su lanzamiento.

Imágenes del vídeo de Michael Jackson, "A place with no name" / europafm.com

El rey del pop, Michael Jackson, vuelve a la vida con cada uno de los nuevos lanzamientos de los temas y videos de su reciente álbum titulado Xscape. Tras el éxito del primer single Love never felt so good, la promoción del álbum Xscape sigue dando que hablar y ahora nos presentan desde su cuenta oficial de Twitter el videoclip nuevo single A place with no name.

Desde que se publicase en estreno el pasado jueves 14 de agosto A place with no name, lleva ya más de 2 millones de visitas acumuladas en Yotube. El vídeo ha sido dirigido por Samuel Bayer (Nirvana, Rolling Stones) y es un documento audiovisual grabado en 1998 y producido por StarGate en 2013, en el que usó fragmentos del tema A Horse with no name de América. Además el videoclip contiene escenas inéditas de Jackson tomadas del vídeo In the closet de 1992.

En un principio, el nuevo trabajo sólo se podía visualizar a través de Twitter donde ya ha conseguido más de 34.000 seguidores en menos de un día. Ahora ya está disponible además en el canal oficial de Vevo de Michael Jackson en Youtube.