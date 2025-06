Miley Cyrus recrea la icónica entrada de Hannah Montana en el concierto de Beyoncé

Los fans de Beyoncé sabían que iban a vivir un momento único durante el primer concierto en París de Cowboy Carter Tour. Horas antes del inicio del show en el Stade de France, Miley Cyrus había sido pillada ensayando sobre el escenario y eso les llevó a pensar que iban a ser los afortunados de escuchar a las dos divas cantando por juntas su colaboraciónII MOST WANTED.

Un momentazo para los fans de ambas artistas que las dos divas vistieron de dorados, brillos y una entrada estelar. “Un aplauso para la única e inigualable, mi mejor amiga, te amo y estoy muy agradecida de verte y cantar contigo, señorita Miley Cyrus", dijo Beyoncé para presentar a su amiga, que entró en escena recreando un icónico momento.

Miley Cyrus quiso recrear sobre el escenario la icónica entrada de Hannah Montana mientras adoptada la pose más famosa de Beyoncé.

La ovación que recibió la cantante fue mayúscula y la emoción de los fans al escucharla fue grande. También la de Beyoncé, que la despidió emocionada cuando abandonó el escenario mientras sus fans no paraban de gritar y aplaudir.

La ocasión fue muy especial por la posibilidad de ver a ambas divas sobre el escenario y por lo que supone ver a Miley Cyrus en directo. La cantante de Something Beautiful sufre un grave problema de salud que le impide salir a girar.

"No es que no quiera. Cada semana diseño un concepto de gira, simplemente no puedo arriesgarme a dañar mi voz. Tengo un problema en las cuerdas vocales. Mis canciones son grandes; no escribo canciones pequeñas y no hago playback", contó la cantante en una entrevista en el programa The Zane Lowe Show de Zane Lowe, y añadió: "Parte de [esta decisión es para] mantenerme bien mental, física, espiritual y emocionalmente, y quiero enfatizar lo de físicamente, debido a lo exigente que es una actuación física en vivo".

Miley Cyrus tiene un pólipo enorme en una cuerda vocal, que le da gran parte del tono y la textura que la han convertido en quien es. "Sin embargo, s extremadamente difícil actuar con él porque es como correr una maratón con pesas en los tobillos".