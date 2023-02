Qué dice la letra de 'EAEA', la canción de Blanca Paloma que representará a España en Eurovisión 2023

¡Enhorabuena a Blanca Paloma! A la segunda lo ha conseguido y se ha convertido en la representante de España en Eurovisión con su Eaea, una preciosa nana que ha compuesto como homenaje a su abuela Carmen. En una votaciones muy reñidas, la artista alicantina ha sumado 169 puntos, frente al segundo, Agoney, que ha logrado 145.

La cantante ha celebrado su triunfo con su cuerpo de baile y, como era de esperar, le ha dedicado este logro a su familia y todos los fans o 'pichones', como los llama ella.

La artista le ha dedicado el tema a su abuela Carmen, que es todo un referente para ella pero que lamentablemente no llegó a escucharla cantar.

Qué significa 'Eaea', la canción de Blanca Paloma

Son cinco bailarinas las que arropan sobre el escenario a Blanca Paloma, que la pasada edición del Benidorm Fest se subió sola al escenario con Secreto de Agua. "Su energía es lo que ha hecho posible este rito. El año pasado no sabía a dónde venía, me subí al escenario y me temblaban las piernas, pero lo di todo. Yo este año me he entregado y he volado porque los pichones me han impulsado", dijo la joven en la rueda de prensa tras la segunda Semifinal, en la que resultó la gran favorita con 167 puntos.

La cantante explicaba que el manto de flecos que la rodea simboliza la mantilla de su abuela, como si fuera un abrazo que la protege y guía en el camino. También lo ha comparado con un útero, ese lugar único que recuerda cuáles son las verdaderas raíces de uno mismo.

Una puesta en escena elaborada, con un mensaje y un relato propio que Blanca Paloma ejecuta prácticamente a la perfección.

Blanca Paloma, en la final del Benidorm Fest 2023. // EFE

Todos los detalles de la actuación de Blanca Paloma

"Los flecos son ese círculo que me abraza, esa zona de confort de mi personaje, el personaje del arquero", decía antes de explicar de dónde viene ese movimiento que la artista repite en la actuación de EAEA, igual que el que llevó a cabo en su show para Secreto de Agua.

En un momento de la canción, Blanca Paloma estira los brazos y se coloca en una posición que simula la de una arquera cuando va a lanzar sus flechas.

El gesto de la arquera de Blanca Paloma en EAEA // RTVE

Lo que en Secreto de Agua era un simple gesto en EAEA se alza como su propio personaje.

"El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntábais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", concluía.

Letra completa de 'Eaea', la canción de Blanca Paloma

Ya, la ea ea

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío

Ah, ah, ah

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa' tus penas

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo

Noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to'as las noches te vea

Y to'as las noches te vea

Y to'as las noches te vea

To'as las noches menos una

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío

(Ay, niño mío, chiquito mío)

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo

Noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to'as las noches te vea

Y to'as las noches te vea

Y to'as las noches te vea

(¡Vamos allá, la Blanca Paloma!)

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to'as las noches te vea

To'as las noches menos una

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo

Noches en vela

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea

Ya, ea, ea, ya, ea, ea