‘Desde que tú estás’, la letra y la canción de Alfred García para el Benidorm Fest 2023

"Es la mejor canción que he escrito nunca", dijo Alfred García al presentar Desde que tú estás, la canción con la que competirá en el Benidorm Fest 2023 y que está disponible en plataformas desde este lunes 19 de diciembre.

El tema, con el que pretende volver a Eurovisión cinco años después de representar a España con Tu canción, interpretada junto a Amaia Romero, tiene una historia muy especial para el cantante catalán de 25 años.

"El día que la compuse en un estudio de Madrid, Pablo López entró en la sala y me preguntó qué hacía. En ese momento me hizo mucha ilusión porque le encantó", contó el artista, que explicó también que el malagueño acabó con lágrimas en los ojos al escucharla.

La canción es una balada romántica con letra del propio Alfred, que colabora en este tema con Raúl Gómez, compositor de Tú Canción. Sobre el músico ha hablado en una entrevista con El Español y lo definió como uno de esos compañeros que nos ayudan a vernos “tal y como somos” y a “sentirnos más seguros de nosotros mismos”.

La letra de 'Desde que tú estás', la canción de Alfred García

No me sale nada

y llevo unos días

escribiendo a fuego

una nueva canción;

me queman las llamas

de la melodía

y las letras matan

si vienen del Sol.

Y si empiezo a gritar,

todo arde al pasar,

me miras con el corazón.

Y si empiezo a buscar,

todo lo que ya no está,

el tiempo se vuelve acero.

Desde que tu estás,

todo lo que era ahora es algo nuevo,

todo a ras de tierra está tocando el cielo,

desde que tú estás.

Y si te vas,

todas las canciones se vuelven recuerdos,

todas las miradas nos volvieron ciegos,

desde que tú estás.

Hay tantas canciones que mecen silencios,

puertas que son mundos que no quiero abrir,

pero todo ayuda, tu foto en la mesa

y todas las luces que encienden Madrid.

Y si empiezo a gritar,

todo arde al pasar,

me miras con el corazón.

Y si empiezo a buscar,

todo lo que ya no está,

el tiempo se vuelve acero.

Desde que tú estás,

todo lo que era ahora es algo nuevo,

todo a ras de tierra está tocando el cielo,

desde que tú estás.

Y si te vas,

todas las canciones se vuelven recuerdos,

todas las miradas nos volvieron ciegos,

desde que tú estás.

Las otras candidatas del Benidorm Fest 2023