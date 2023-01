¿Por qué Luna Ki abandonó el Benidorm Fest? Todo sobre su polémica renuncia

"Podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud, pero como artista es muy importante, la verdad. Sobre todo la verdad de mi arte, de cómo está hecho. No me voy a avergonzar de ello", aclaraba Luna Ki en un vídeo que publicó al día siguiente de conocerse —y que mandó "desde 2034"— que no iba a participar en la primera semifinal del Benidorm Fest y abandonaba el camino a Eurovisión.

La renuncia a participar en el concurso por parte de la artista hispano-cubana fue la primera polémica que rodeó a la primera edición del certamen en el que Chanel fue elegida para representar a España en el festival de Eurovisión 2022 celebrado en Turín el 14 de mayo. La última llegaría con la votación del jurado que alzaría a la intérprete de SloMo con el triunfo y no a Rigoberta Bandini, como pedía el voto del público.

La prohibición de usar el autotune —el procesador de voz que corrige errores— fue el único motivo por el que Luna Ki tomó esa tajante decisión. "Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales" y el autotune, según la artista, era parte indisoluble de su canción Voy a morir.

"El autotune es una herramienta superenriquecedora y potente para la música actual y que, al menos para mí, representa el sonido de una nueva generación. Al no poder utilizarlo para mi actuación en el #BenidormFest, me he visto obligadx a retirar mi candidatura para representar a España en Eurovisión”, sentenció la artista de 23 años.

El reglamento de Eurovisión

A lo largo de la historia del festival europeo de la canción varios han sido los cambios que el reglamento ha ido sumando relativos a la puesta en escena de las actuaciones. En 1999 se produjo un punto de inflexión al eliminarse la música en directo y desde entonces es pregrabada.

El reglamento respecto a las voces es claro: todas las canciones se interpretan en directo y se prohíben coros pregrabados y el uso del autotune y de otros sintetizadores de la voz. Solo hubo una excepción, consecuencia de la pandemia, de cara a la celebración del festival en 2021 —en 2020 se suspendió—: para hacer más pequeñas las delegaciones que viajaron a Rotterdam, sede de festival, se permitió que los coros fuesen pregrabados pero reiteraban que “no se permite el autotune o cualquier otra alteración de las voces en vivo en la grabación”.

La polémica en el Benidorm Fest ayudó a Luna Ki o Luna Górriza —nombre real de la artista— a lanzar su carrera en la música alternativa y se ha ganado el título de “la cantante de la Generación Z”.

Fue en 2019 cuando se dio a conocer con la publicación de su primer EP Unknown 2034 que incluyó uno de sus grandes éxitos, Septiembre, a lo que contribuyó su amiga Esti Quesada, la famosa youtuber conocida como Soy una Pringada.

Solo unos meses después de su frustrado intento de representar a España en Eurovisión, cuando su nombre seguía sonando y la curiosidad por lo que había ocurrido aún era tema de debate, publicó su primer LP CL34N.

El trabajo reúne 15 canciones, entre ellas Voy a morir, la que había elegido para su aventura europea, y Piketaison, el tema que canta junto a Lola Índigo y que es otro de sus temas más sonados.

“Hola mis mákinas, estoy teniendo varios problemas de salud mental que necesito comentar para poder seguir”, comenzó diciendo en una sincera publicación en Instagram en plena promoción de su disco. En ella confesó que un ataque de pánico le había obligado a parar un rodaje y también a suspender su actuación en el festival Animal Sound de Murcia, además de las entrevistas y compromisos de trabajo que ya tenía cerrados

“Ahora estoy destrozadx pero estoy sonriendo, porque siento que estoy haciendo lo correcto contándoos la verdad. Me quedo con ganas de los abrazos que me ibais a dar y de daros este show, que me hacía mucha ilusión”, terminó el mensaje.

Unas semanas después volvió al trabajo para reaparecer en las celebraciones del Orgullo de Madrid y retomar su gira de conciertos y actuaciones.