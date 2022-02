Tanxugueiras no ganó el Benidorm Fest pero eso no les impidió montar una buena foliada tras la final. El trío gallego, que recibió el 70% del apoyo del público, acabó organizando una fiesta alternativa a la que habían preparado los organizadores para artistas (sin acompañantes), personal de televisión, medios de comunicación y divulgadores.

Según publica La Voz de Galicia, Aida Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro declinaron la invitación —"por higiene, no por desprecio"— y tras la final se refugiaron en el hotel. "Prefirieron declinar la invitación para descansar en el hotel, en un ambiente más privado, marcando un poco de distancia con todo lo que acababa de pasar y que, sin duda, las había tenido en tensión durante días. Demasiada carga mental", apuntan en El Faro de Vigo.

El plan fue el mismo que siguieron de Rigoberta Bandini, Rayden, Varry Brava y sus respectivos equipos e invitados. Lo que había empezado como un descanso terminó en fiestón.

Porque lejos de ser una fiesta de perdedores, fue una celebración "de plenitud absoluta, de objetivo cumplido, de reto superado", señalan en La Voz de Galicia que han hablado con el entorno de las pandereteiras.

La reunión se prolongó hasta bien entrada la madrugada y "no hubo bajona, solo cansancio acumulado tras una semana frenética".

"La sensación era de satisfacción, de trabajo bien hecho, de objetivo cumplido y de seguir adelante con más bolos, festivales y proyectos sintiendo el calor de los seguidores", continúa en El Faro de Vigo.

Hubo hermandad y desenfado y se vio cuando Tanxugueiras se arrancó a cantar el Ay mamá de Rigoberta Bandini o los otros asistentes entonaron el "ai laralalá" de Terra. Sonó más música y por la megafonía del salón del hotel "asomaron clásicos imprescindibles en estos saraos". También se escuchó en algún momento el SloMo de Chanel, pero la ganadora del festival estaba en la otra fiesta.

El positivo de Rayden

El fin de fiesta fue un poco agridulce para Rayden, que a su vuelta a Madrid dio positivo por coronavirus.

"Esquivé la variante Delta, la Oomicron, la de Medi, Pablo Pulido, Meshiña y Hermida... Hasta la variante de mi hijo. La providencia me dejó disfrutar del Benidorm Fest dando negativo hasta en la final. Ayer, en el tren de vuelta me empecé a encontrar regular... Al llegar a casa", escribió Rayden en Instagram, donde compartió una imagen de su test de antígenos. El cantante asegura que su variante es #Benicron, aunque por ahora no han trascendido más positivos.