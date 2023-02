¿Qué ha pasado con Verónica Romero y el resto de españoles en la preselección de San Marino para Eurovisión?

Las preselecciones para Eurovisión suelen traer muchas sorpresas y este año sucedió en San Marino, donde cuatro españoles se encontraban entre los semifinalistas que tenían la posibilidad de representar a este país y ser los competidores directos de Blanca Paloma y su EAEA.

Verónica Romero, Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole eran los nombres de los aspirantes de nuestro país que se habían clasificado en Una voce per San Marino e iban a competir en alguna de las cuatro semifinales.

En este certamen había 106 aspirantes, por lo que, había semifinales de lunes a jueves y en ellas se clasificarían solamente los cuatro primeros. Los que quedaran de las posiciones quintas a octavas se ganarían el pase a una gala especial del viernes en la que el jurado repescaría a los mejores.

Repasamos sus cuatro actuaciones y las posiciones en las que han quedado.

Brandon Parasole - 'Affare'

El primer español en salir al escenario en San Marino fue Brandon Parasole y lo hizo con su balada en italiano Affare. No obstante, fue eliminado.

Ferrán Fabá - 'Cita en el metaverso'

Ferrán Fabá, actor y protagonista del musical We will rock you, inspirado en la banda sonora de Queen, tuvo su oportunidad en la segunda semifinal con su tema Cita en el metaverso. No logró clasificarse para la final.

Verónica Romero - 'Army of love'

Verónica Romero, exconcursante de Operación Triunfo, actuó en la cuarta semifinal con Army of love. Sin embargo, no logró clasificarse ni estar entre el grupo de posibles repescados.

Víctor Arbelo

Víctor Arbelo tenía que concursar en la cuarta semifinal, sin embargo, como contó en una entrevista, no pudo asistir debido a una fuerte gripe y fue directamente eliminado.

Por tanto, ninguno de los aspirantes españoles se ha clasificado para la final de la preselección de San Marino en Eurovisión. Quizá habrá que esperar al año que viene hasta que alguno lo logre.