Qué significa la letra de 'Stefania', la canción de Ucrania en Eurovisión 2022

Hay una favorita clara en Eurovisión 2022. Es la canción Stefania, con la que el grupo Kalush Orchestra representa a Ucrania en esta edición.

El tema elegido 12 días antes de que estallase la guerra de Ucrania se ha convertido en una especie de himno de la resistencia, pero la realidad es que fue escrita antes de la invasión de Rusia.

¿Qué significa la letra de 'Stefania'?

La canción no tiene nada que ver con el conflicto bélico. Se titula Stefania porque es una canción para Estephania Psiuk, la madre del líder de la banda, Oleh Psiuk.

“Siempre encontraré el modo de regresar a casa / aunque todos los caminos estén destruidos”, dice la letra de este tema que parece escrito mucho antes de que estallase el conflicto.

“Tras la guerra, la gente del país ha encontrado nuevos significados a lo que escribí. Les recuerda que también echan de menos a sus madres, o ven a Ucrania como a una madre herida. Gracias a esas nuevas interpretaciones, la canción se ha acercado todavía más al pueblo, así que en Eurovisión defenderemos todas esos otras interpretaciones”, contó el músico al llegar a Turín.

Ucrania, la favorita de Eurovisión 2022

La situación bélica que atraviesa Ucrania es, para muchos, la principal baza para situarse como favoritos de Eurovisión 2022. Lo dicen, en parte, porque un rap como Stefanía cantado en un idioma tan difícil de entender como el ucraniano no debería ser a priori el número 1 en las listas.

Oleh Psiuk defiende que la guerra no es el motivo por el que Ucrania está tan arriba en las apuestas. Según éste, la canción mezcla canto tradicional con un original y pegadizo riff, dos elementos clave que an logrado que el tema se haya quedado en la cabeza de muchos eurofans antes de que empiece la competición oficial.

[[H3:La letra de ‘Stefania’ en español]]

Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa

Ella meció mi cuna, me dio el ritmo y quizás la fuerza de voluntad,

porque siempre me dio y nunca me pidió

Probablemente sabía más que Salomón.

Siempre volveré a ti por caminos rotos

Ella me dejará dormir, ella me dejará dormir, en fuertes tormentas

Levantará dos puños como balas, tal como lo hacía la abuela

Ella me conocía muy bien, no se dejaba engañar aunque estuviera cansada, me mecía a tiempo.

Arrorró, arrorró, arrorró

Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa

Ya no uso pañales pero ma, pero ma, ¡basta!

Como si no fuera un adulto que puede pagar sus cosas

Ya no soy un niño pero ella se sigue enojando.

Yo camino y ella me maldice.

Todavía eres joven, ma, estás en la cima y si yo no valoro esto ahora,

estaré en un callejón sin salida

Llegando a la cima canto mi canción con todo mi amor

Arrorró, arrorró, arrorró

Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa

Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa