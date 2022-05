Qué significa 'SloMo' y qué dice la letra de la canción de Chanel en Eurovisión 2022

Take a video, watch it slow mo mo mo mo mo… Una canción con un estribillo muy pegadizo que da nombre al temazo con el que Chanel representa a España en Eurovisión 2022, pero al que cuesta pillarle el sentido. ¿Qué significa SloMo?

SloMo no es más que la abreviatura del inglés Slow Motion, que al español se traduce como “cámara lenta”. Justo el efecto que da el juego de luces cuando Chanel y su cuerpo de baile reproducen la coreografía del estribillo al ritmo de esta palabra, que da nombre a la canción.

Pero SloMo no es la única palabra más complicada de la canción de Chanel. Al ser un tema en spanglish podemos despistarnos un poco con el verdadero significado de la canción, pero no te preocupes, que te lo contamos.

¿Qué dice la letra de SloMo?

Según contó Chanel en el programa Buenísimo Bien de RTVE SloMo es sinónimo de empoderamiento.

“La canción no la he escrito, pero la interpreto. La siento como una fiesta, da igual como seas, como da igual si estás en chándal o divina de la muerte montada en tacones que cuando salgas a bailar te sientas empoderada o empodero", contó la artista.

El significado de 'SloMo'

Let’s go [Vamos]

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti [marca de lujo]

El mundo 'tá loco con este body [cuerpo]

Si tengo un problema, no es monetary [de dinero]

Terrero comienza la canción haciendo referencia a que ha llegado ella toda empoderada. ‘Estar dura’ es una expresión puertorriqueña que se refiere a una mujer bella y hermosa que hemos visto utilizar a otros artistas como a Daddy Yankee en su canción Dura. El Bugatti es una marca francesa de automóviles de gran lujo y competencias, haciendo un símil entre la protagonista del tema y un potente coche de carreras.

Yo vuelvo loquito' a todos los daddie' [papis]

Voy siempre primera, nunca secondary [secundaria]

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom oh my yummy [sabroso]

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones [estoy lista]

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more [Culo hipnótico, haré que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) [El modo en que que lo meneo al ritmo del dembow]

Drives you loco (yeah) [te vuelve loco]

Take a video, watch it slow mo [Graba un vídeo, míralo a cámara lenta]

Dembow es un ritmo derivado de las pistas de dancehall y reggae en Jamaica, que después fueron llevadas a Panamá por los trabajadores del Canal de Panamá,.

Te gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la [Toma un trago de mi refresco]

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa [haz que vaya pa pa pa pa pa]

Like pa-pa-pa-pa-pa [Como pa pa pa pa pa ]

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah) [estoy lista]

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo [Graba un vídeo, míralo a cámara lenta]

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more [Culo hipnótico, haré que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) [El modo en que que lo meneo al ritmo del dembow]

Drives you loco (yeah) [te vuelve loco]

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo [Graba un vídeo, míralo a cámara lenta]

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more [Culo hipnótico, haré que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) [El modo en que que lo meneo al ritmo del dembow]

Drives you loco (yeah) [te vuelve loco]

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo [Graba un vídeo, míralo a cámara lenta]

[Culo hipnótico, haré que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) [El modo en que que lo meneo al ritmo del dembow]

Drives you loco (yeah) [te vuelve loco]

Take a video, watch it slow mo [Graba un vídeo, míralo a cámara lenta]