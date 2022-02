¿Quién es Cristina Ramos? Conoce a la española que podría representar a San Marino en Eurovisión

Cristina Ramos es la artista española que podría representar a San Marino en Eurovisión 2022. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 19 de febrero de 1979, es una cantante de rock y lírica que se dio a conocer tras ganar la primera edición de Got Talent España (2016) y La Voz México (2018). Además, participó en la octava edición de Tu cara me suena, en la que quedó de tercera.

Tras su paso por el programa de Antena 3, la cantante lanzó su primer disco, Superstar, que llegó al mercado el 12 de febrero de 2021.

La reina de los 'talent shows'

La Voz México y Got Talent España no son los únicos concursos que ha conquistado la artista. Tan grande es el talento de la grancanaria que se sitúa en el top 5 de America's Got Talent the Champions, un programa emitido por la NBC donde se reunieron los mejores artistas de las más de 50 ediciones del programa al rededor del mundo de los 15 años que lleva el talent en antena.

Ramos compitió también en el programa World's Got Talent de China en el año 2020. La cantante consiguió un pase directo a la final tras la valoración del músico y productor canadiense David Foster, quien pulsó el botón dorado al ver su actuación.

De Tu Cara Me Suena salió tercera al recibir un 30% de los votos. Durante su paso por el programa ganó la gala 3, la gala 14 y la primera semifinal.

Madre de un hijo de 13 años

En todos estos programas tiene un seguidor fiel, su hijo de 13 años. En él se volcó al nacer y de ahí que la carrera de Ramos sea relativamente atardaí.

"Si no ha surgido antes es porque tenía cosas que encajar, como persona y como artista. Puede haber quien piense que he llegado tarde, pero tuve a mi hijo con 30 años y quise volcarme con él. Más allá, he estado viajando por el mundo sin parar consciente de que cada día es una oportunidad nueva. No puedes hacerte expectativas de futuro porque perderías el presente. La gran oportunidad es un compendio de esas muchas oportunidades que has sabido aprovechar", contó en una entrevista con motivo del lanzamiento de su primer disco.

En ese mismo habló de su pareja, un intérprete de Pamplona con el que coincidió en varios castings. "Se enamoró de mi persona, pero también de lo que podía hacer sobre un escenario", dice hablando de su chico, quien lo apuntó al primer talent en 2016. "Cuando lo hice me enfadé muchísimo. Ni pensábamos que fuera a trascender de la forma en la que lo ha hecho, ni estaba preparada para lo que me ha venido después".

Su voz y su imagen calaron en ese momento y desde entonces no ha parado de trabajar en televisión. Su hijo está tan acostumbrado que ya no le sorprende nada verla. "Lo tiene muy normalizado todo, demasiado para mi gusto. Porque ya no le sorprende nada. Le comentas 'voy a rodar algo' y se queda como 'ah, qué bien'. Es que el lleva escuchándome cantar toda la vida", decía en una entrevista en El Mundo, en la que reveló otros detalles de su maternidad".

"Yo me quedé embarazada cuando estaba en el conservatorio y me puse de parto estando encima de un escenario. Y cuando nació, en el paritorio, me lo puse en el pecho y mi instinto fue empezar a cantar. Entonces paró de llorar. Te digo, lleva escuchando cantar a su madre toda la vida".

La historia de Cristina Ramos con San Marino

Que Cristina Ramos participe en el festival de San Marino de este sábado 19 de febrero, organizado para buscar a su representante en Eurovisión, es una decisión del propio país. La artista contó en el diario La Provincia, de Las Palmas, que fueron ellos los que se pusieron en contacto con ella para que compitiese por representar al pequeño estado italiano en el festival.

“Dijimos que sí, ¿por qué no? Estoy abierta a todo, y surgió la posibilidad. Este año nos llamaron y nos cogió por sorpresa”, contó la cantante, que está dispuesta a hacerse con la victoria para viajar a Turín el próximo 14 de mayo.

“Los letristas, el equipo con el que trabajo, digamos que tienen contacto con gente de San Marino y en su momento, hará año y medio, se pusieron en contacto, San Marino se puso en contacto con ellos y preguntó si me interesaría presentarme”, explicó la artista sobre su desembarco en esta cita musical.

¿Por qué Cristina Ramos no compite por España?

¿Por qué se presenta por San Marino y no por España?

Ante esta pregunta, Cristina explica que no descartaría competir con España en algún momento y que estaría encantada de representar al país. De hecho, dice, sería un "honor" para ella hacerlo en el futuro. Además recalca que su sentimientos son públicos: "TVE nos conoce, mi equipo ha presentado propuestas y canciones y ellos saben que estoy abierta".

Podía haber participado en el Benidorm Fest, también es cierto, pero hay un motivo por el que no lo hizo: "Entiendo que este año las características del show que querían crear eran otras y que yo no estaba dentro de ese estilo que querían montar. Pero sí, saben perfectamente que yo estoy por representar a mi país, sería un honor".