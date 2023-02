¿Quién ganó el Goya a Mejor canción original en 2022? Todos los ganadores en esa categoría

En 2001, cuando los Goya llevaban celebrándose más de una década, se añadió la categoría de Mejor canción original a la lista de premios repartidos por la Academia de cine. Esto significa que la canción ganadora de 2023 será la vigésimo tercera composición en hacerse con este galardón.

Cinco canciones compiten en la gala celebrada este sábado 11 de febrero en Sevilla por hacerse con el premio que en la pasada edición ganó el tema principal de la película Mediterráneo. Las candidatas son las siguientes:

En los márgenes - Rozalén y Eduardo Cruz ( En los márgenes )

- Rozalén y Eduardo Cruz ( ) Izena duena bada - Aránzazu Calleja, Mursego y Paul Urkijo ( Irati )

- Aránzazu Calleja, Mursego y Paul Urkijo ( ) Un paraíso en el sur - Paloma Peñarrubia y Vanesa Benítez ( La vida chipén )

- Paloma Peñarrubia y Vanesa Benítez ( ) Sintiéndolo mucho - Joaquín Sabina y Leiva ( Sintiéndolo mucho )

- Joaquín Sabina y Leiva ( ) Batalla - Joseba Beristain (Unicorn Wars)

¿Quién ganó el Goya a Mejor canción en 2022?

Esta edición de los premios Goya suma dos candidatas más en esta categoría ya que en en 2022 solo tres canciones optaron a hacerse con el premio.

La ganadora fue la cantante de Pozoblanco María José Llergo, autora del tema Te espero el mar, de la película Mediterráneo. Su discurso de agradecimiento fue la mezcla perfecta de sonrisas y lágrimas.

"No sabéis cuánto tiempo María José pequeñita luchó y soñó con estar en un sitio como este hoy. ¡Hola, Penélope!", dijo al empezar provocando las risas del público.

La cantante le dio las gracias a su mánager, Laura Llamas, quien le ha apoyado desde siempre. "Laura, tú me viste cuando nadie me veía, creíste en mi luz cuando ni yo misma lo hacía... Yo quiero que me lleve a donde el arte y la música quiera pero que siempre vaya de tu lado", añadió la intérprete, que no se olvidó de la causa de la película y pidió en su intervención que todos nos uniésemos para que "el Mediterráneo deje de ser una fosa común".