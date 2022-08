Quién es María José Llergo, la favorita de los eurofans para representar a España en Eurovisión 2023

María José Llergo ha sido la artista más votada en el sondeo anual que hace el portal especializado Eurovisión Spain, donde los eurofans eligen a quién les gustaría que representara Eurovisión el próximo año. Para la edición de 2023, que finalmente se celebrará en el Reino Unido, la cordobesa ha sido la favorita.

Pese a que esta encuesta no tiene vinculación oficial con RTVE, su relevancia hace que sea una gran guía en la que basar las candidaturas.

"La verdad es que es toda una sorpresa y una ilusión tremenda que se considere mi música tan bonita como para presentarla a Eurovisión. Es un honor enorme y un privilegio total", ha explicado muy emocionada a Eurovisión Spain, tras conocer el resultado.

Sobre si presentaría su candidatura para la próxima edición, María José ha asegurado que actualmente se encuentra trabajando en su segundo álbum, pero es algo que no descarta en un futuro: "Para mi sería un privilegio. Y aunque ahora mismo estoy componiendo mi segundo álbum, trabajando muy duro, espero que el camino de la música nos una, y que en algún momento, si no es este año cuando se pueda, consigamos coincidir y llevar a cabo una propuesta que represente dignamente a nuestro país".

María José Llergo, la gran promesa del flamenco

María José Llergo, nacida hace 28 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco es una de las grandes promesas del flamenco. A pesar de haber cursado 10 años de violín cuando era pequeña, no fue hasta que terminó segundo de bachillerato cuando esta joven artista manifestó que en lo que quería centrar su trayectoria profesional era en cantar y componer canciones.

"Mi madre pensaba que era un capricho, que ya se me pasaría. Pero no. Yo solo quería cantar, escribir, ver el mundo de una manera poética. Era un sueño inalcanzable para una familia muy humilde", contó la joven en una entrevista para El País en 2021.

A pesar de ser conscientes de que iba a ser algo duro, sus padres no le dieron la espalda y apoyaron a su hija para que cumpliese su sueño. "Si hubiese relegado el canto a una mera afición, me habría olvidado de ser yo misma", añadió en dicha entrevista.

En 2017 lanzó su tema Niña de las Dunas, su primera canción totalmente autoproducida que presentó junto al guitarrista flamenco Marc López y que hoy supera el millón de reproducciones en YouTube.

En 2019 dejó Pozoblanco para instalarse en la capital y emprender esa carrera que en parte aprendió gracias a su abuelo José, con el que aprendió a cantar y al que dedicó la canción Que tú me quieras, que presentó este septiembre.

Ese mismo año lanzó Me miras pero no me ves, escrito por ella misma y que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales. Esta canción la consagró como una de las voces a tener en cuenta y fue el paso previo al lanzamiento de su primer (y por ahora único) disco, Sanación, que publicó en 2020 con siete canciones.

El éxito de 'Sanación' en Estados Unidos

Este debut no solo dio a conocer a María José Llergo en España, si no que rápidamente llamó la atención en Estados Unidos, donde no tardaron en compararla con Rosalía tras el éxito que tuvo allí su álbum El Mal Querer.

"Que me comparen con una mujer de éxito significará que algo estoy haciendo bien. Estamos muy poco acostumbrados a que las mujeres triunfen y enseguida las comparamos a otras, a ver si creamos rivalidades, las vemos ahí aunque no estén. Pero eso a mí no me afecta; ninguna de las dos hacemos arte para destruir, al contrario, lo hacemos para construir", contaba el pasado febrero en El diario de Sevilla.

Igual que Rosalía, María José Llergo fascina en Estados Unidos. Su primer disco, Sanación, llegó en 2020 y fue incluido en la lista de los 25 mejores trabajos del año por la National Public Radio (NPR), una organización de medios estadounidense que produce programación para una red nacional de más de mil estaciones de radio pública en los Estados Unidos.

Pero su éxito no solo se limita a España y a Estados Unidos, en 2020 el conocido estudio Colors, ubicado en Berlín, invitó a la artista cordobesa para que interpretase sus temas La Luz y Tu Piel. La aparición en esta plataforma, donde han cantado otros artistas el nivel de Billie Eilish, Doja Cat, Jorja Smith, Kali Uchis, Nathy Peluso o Mac DeMarco, entre muchos otros, ha contribuido a crecer su fama internacional.

Ganadora de un Goya por 'Te espera el mar'

Uno de los grandes hitos en la corta pero prometedora trayectoria de María José Llergo ha sido ganar el Oscar a Mejor Canción Original por su tema Te espera el mar, tema principal de la película Mediterráneo.

Llergo compuso una letra dura que combina en el videoclip con imágenes de la tragedia de Lesbos y que busca sensibilizar a los oyentes. A su potente voz le acompaña le acompaña el sonido de la cuerda de los violines, lo que convierte a la canción en más emotiva.