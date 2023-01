¿Quién es Sharonne? De intentar ir a Eurovisión como Cristóbal en 2001 a ganar 'Drag Race España' en 2022

Sharonne forma parte de la lista de aspirantes a representar a España en Eurovisión 2023. La drag de 48 años está entre los candidatos más conocidos de esta edición. Se hizo famosa al ganar el pasado junio Drag Race España, un talent show que le hizo popular en todo el mundo por salir invicta (no la nominaron ninguna gala) y ser la vendedora más veterana del concurso a nivel mundial.

Su paso por este formato, emitido en Atresmedia Premium, la convirtió en Trending Topic en numerosas ocasiones, aunque su performance más comentada fue la imitación de Verónica Forqué. Un homenaje que recibió el aplauso de los jueces y del público.

Ahora Sharonne busca ganar el Benidorm Fest para convertirse en la representante de España en Eurovisión. Lo hace defendiendo la canción Aire, un tema que nació en un viaje en coche y que tiene un significado muy especial.

“Es una melodía que yo tenía en la cabeza. Voy conduciendo y me baja la melodía y me la apunto en el móvil. La volqué con Álex [Alejandro Barroso] y empecé a trabajar en una letra. Yo tengo poquitos temas, únicamente dos. No tengo una carrera musical de muchos discos, he trabajado más en teatros. Tenía ganas de plasmar, después de un año de gente explicándome sus historias, todas estas vivencias. Aire plasma todo esto, es una canción que plasma la superación de muchísima gente, tanto de aceptación, como de lo que realmente quieren en la vida y no te has atrevido por circunstancias personales”, contó en una entrevista con Mundo Deportivo.

La primera vez que quiso ir a Eurovisión

Esta es la segunda vez que Sharonne intenta ir a Eurovisión. En 2001 probó suerte en Eurocanción, el programa donde se eligió al candidato para representar a España en Copenhague. Ganó David Civera con Dime que la quiero.

Sharonne probó suerte con el grupo Trans-X, que se formó en Canadá durante los años 80 y que se hizo popular con el tema Living on video. La banda, formada por Cristóbal —como entonces se hacía llamar Sharonne— Pascal Languirand, Kyra y Juan Karlos, defendió la canción Amándonos, que no les quedó muy redondo en la actuación.

El cantante del grupo no estuvo demasiado acertado esa noche y Trans-X recibió 11 puntos de 108 posibles. Cabe destacar que Sharonne actuó como bailarina en esa ocasión. Ahora pone voz a su tema.

Concursante de 'Tu cara no me suena todavía'

Después de ganar Drag Race España y tras presentarse al Benidorm Fest 2023, Sharonne es conocida en toda España, pero hubo un tiempo en que no fue así y se aprovechó de su anonimato.

En 2017 se presentó como Cristóbal Garrido al concurso Tu cara no me suena todavía donde imitó a estrellas como Olga Guillot o Chavela Vargas.

Cristóbal Garrido es Sharonne

Detrás de este mediático personaje se esconde Cristóbal Garrido, quien tras ganar Drag Race España visitó Cuerpos especiales para hablar de su éxito en el concurso y de sus consecuencias a nivel personal.

Con sus actuaciones en el programa ha conseguido dos cosas: servir como ejemplo a jóvenes y demostrar que nunca es tarde para cumplir tu sueño.

"No paro de recibir mensajes de gente muy joven que quiere empezar en el drag, que le ha inspirado mucho el programa. Y cuando te dicen que tú eres un referente para seguir, pienso: 'Dios mío, qué he hecho", contó a Eva Soriano e Iggy Rubín.

Cristóbal también se mostró satisfecho de haberse convertido en la ganadora del programa de más edad. "Dicen 'nunca es tarde, voy a hacerlo, voy a prepararme y voy a hacer lo que nunca me he atrevido a hacer'. Con treinta y pico no se acaba la vida drag", aseguró la artista que, bajo esa máxima, se presenta ahora al Benidorm Fest.