Quiénes son Mahmood & Blanco, los representantes de Italia en Eurovisión 2022

Mahmood & Blanco han llegado a Eurovisión 2022 el grupo de favoritos para hacerse con el micrófono de cristal. Los dos artistas se sitúan muy arriba en las encuestas, una posición que ocuparon también cuando presentaron su canción Brividi al Festival de San Remo. Fueron los grandes triunfadores del certamen italiano para elegir a su representante en Eurovisión y al que en esta edición participó la española Ana Mena.

La historia de los representantes italianos no va de la mano. Cada uno desarrolla su carrera en solitario como cantautor y decidieron juntarse para tratar de conquistar el sueño eurovisivo, un sueño que Mahmood ya vivió en 2019. Representó a Italia en esa edición con la canción Soldi, con la que quedó de segundo.

Cómo nació la colaboración de Mahmood & Blanco

La relación de estos dos artistas de 29 y 19 años nació por por puro interés profesional. "Nos conocimos el mismo día que nos pusimos a escribir la canción en casa del productor. En su estudio. Ahí nació todo y creció y creció…", contó Mahmood en una entrevista con Lecturas.

"Desde entonces estamos juntos todo día juntos, trabajamos juntos, hacemos las entrevistas juntos (risas). Se ha creado muy buena sintonía entre nosotros. Nos queremos mucho y, a veces, terminamos hasta el c* pero… (risas)", añadió Blanco. "Si sí. A veces lo quiero matar todo el rato, pero es mi hermanito pequeño… (risas)", puntualizó su compañero.

'Bridivi', la canción de Italia en Eurovisión

Mahmood & Blanco escribieron Brividi (Escalofríos), una balada pop con influencias del trap revive los recuerdos de una pareja asfixiada por los problemas, para luchar por una plaza en Eurovisión.



"Es el relato de nuestras experiencias personales… Del último año, sí (risas) Mías y de Riccardo (Blanco). A mí, lo que más me representa del texto es cuando canto “A volte non so esprimermi, E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre” (a veces, no sé explicarme, y te querría amar, pero me equivoco siempre)”, contó Mahmood en la misma entrevista con Lecturas.

"Pero Brividi no es solo desamor. En realidad, creo que se trata también de un canto a la libertad. Libertad también para equivocarte. Pero es cierto que en la canción hay mucho miedo. A dar el máximo siempre pero sentir miedo a no recibir lo mismo, miedo a no saber si lo que estás sintiendo es cierto o no, miedo a no saber explicar lo que te pasa…"

Mahmood, el veterano de la pareja

A sus 29 años, Mahmood es el veterano de esta pareja musical. De hecho, ya es un veterano en Eurovisión. Recordemos que el cantautor acudió en 2019 para representar a Italia con Soldi y obtuvo el segundo puesto.

Nacido en Milán, de madre italiana y padre egipcio, saltó a la fama tras pasar por la edición italiana de Factor X. Tras su paso por el programa se formó en una escuela de música, donde estudió piano, solfeo y teoría musical. Ahí fue cuando empezó a escribir canciones y en 2013 grabó su primer single.

A partir de ahí empezó su carrera meteórica, que le ha llevado a grabar dos álbumes de estudio y un EP. Su música es muy celebrada "por poner al mismo nivel los amores heterosexuales y homosexuales" y "aportar dignidad al colectivo LGTBI", como señaló el Corriere della Sera tras la victoria de la pareja en San Remo.

Fue pareja del modisto italiano Lorenzo Marcucci hasta 2019.

Quién es Blanco

La otra mitad del dúo la forma Blanco, un rapero de 19 años que acumula varios números uno en las listas de éxitos italianas.

Su sencillo más famoso es Mi Fai Impazzire, que estuvo ocho semanas liderando las listas de éxitos. Fue seguido por el lanzamiento de su álbum debut, Blu Celeste, que también alcanzó el número uno".

Su carrera de éxito vino precedida por un intento de ser futbolista. Iba por ese camino ya que heredó de su padre el amor por este deporte. Era capitán del Allievi della Vighenzi, equipo del Padenghe del Garda, uno de los mejores de la provincia de Brescia.