¿Quiénes son Twin Melody? 10 años de carrera, un vídeo viral grabado por su abuela y sus estudios

Paula y Aitana Etxebarria tenían 15 años cuando decidieron convertirse en las Twin Melody. Las dos hermanas de Ordizia, Guipúzcoa, que hoy tienen 24 años, publicaron su primer vídeo en YouTube el 24 de enero de 2013 y, aunque no tuvo demasiado éxito, tenían claro cuál era su propósito y no pararon hasta hacerse un hueco en la industria. Las gemelas youtubers grabaron su primer disco en 2018 con 18 años y ahora aspiran a representar a España en Eurovisión 2023.

Para cumplir este sueño, deben antes convencer en el Benidorm Fest con la canción Sayonara, un tema que definen como "un canto al empoderamiento y al amor propio, a dejar atrás y decir adiós a las cosas que no nos llenan o representan y las personas que no nos valoran".

Sayonara está escrita junto a la cantante Natalia Neva Martín y al músico Jonathan Geraint Burt, integrante de la banda Meler, también seleccionada en el festival.

"Ellos dos nos ayudaron con la producción de la canción, y cuando salió la lista definitiva de los 18 artistas que iban a participar y nos dimos cuenta de que íbamos los dos fue genial. Ambos estamos muy contentos de estar en este viaje juntos", contaron en información.com.

Una carrera que empezó con Demi Lovato

Antes de publicar su primer vídeo en YouTube, Paula y Aitana ya soñaban con dedicarse a la música.

"Íbamos a la eskola de Ordizia a clase de solfeo desde pequeñas y tocábamos la flauta vasca (txistu) y el piano. Nos lo empezamos a tomar más en serio a los 12 años. Un día, en la escuela, en clase de música, nos pusieron la película de Camp Rock, nos encantó tanto que nos obsesionamos con ser como la protagonista, Demi Lovato, y empezamos a ir también a clases de canto”, contaron en Español sobre su fuente de inspiración.

Tardaron en publicar su primer vídeo tres años y esa primera publicación no tuvo demasiado éxito. “Unas 5.000 visitas, salvo en nuestro instituto, pero seguimos subiendo videos versionando canciones conocidas. El segundo que hicimos, con el tema Just Give Me a Reason de Pink, tuvo más de 100.000. ¡Y lo había grabado nuestra abuela!”.

Cantantes, bailarinas y teloneras de Alejandro Sanz

Los primeros vídeos de Paula y Aitana eran vídeos solo cantando, pero pronto dieron un giro que les ayudó a catapultar su carrera. Empezaron a bailar también y eso disparó su número de seguidores. Hoy suman 18,4 millones en TikTok, 1,2 en Instagram y 1,9 en YouTube.

"Poco a poco, vino lo de meter también baile. Tuvimos la suerte de que algunos de nuestros videos se volvieran virales y, ¿quién nos lo iba a decir? Ahora estamos con Sony Music haciendo videoclips propios, nuestra última canción se llama Ciao y ya está en YouTube”, explicaron en El Español las dos artistas que en 2018 lanzaron el disco Twin Melody con 15 canciones. El primero (y de momento el único) de su carrera.

En estos 10 años de carrera han vivido otros momentos únicos como el inolvidable día en que se convirtieron en teloneras de Alejandro Sanz. Las dos hermanas ganaron el concurso Caza Stars en 2015 y eso las llevó a subirse al escenario del Festival Starlite justo antes de que lo hiciese el artista de Moratalaz.

El plan B de Twin Melody

La carrera musical/viral de las Twin Melody no las ha apartado de sus estudios. Siguiendo los consejos de sus padres, que insistieron que tuvieran un plan B —"nos formemos y estudiemos, que seamos consecuentes"—, Paula y Aitana han estudiado magisterio, y lo han hecho por vocación.

"También nosotras, por decisión propia, hemos querido seguir estudiando. Hemos estudiado Magisterio en la UNED, nos faltarían solo seis meses de prácticas para terminar, pero como tienen que ser presenciales, por nuestras agendas, se nos hace complicado”, explicó Aitana en El Español.

Colaboradoras de 'El Hormiguero'

La carrera mediática de Twin Melody va más allá de la música y las redes sociales. Gracias a su impacto en distintas plataformas, consiguieron hacerse un hueco en la televisión fichando como colaboradoras en El Hormiguero durante la temporada 2020/2021.

Estuvieron una temporada en el programa de Pablo Motos al que llegaron ya con cierta experiencia televisiva. Paula y Aitana hicieron sus primeros pinitos como actrices en la serie juvenil Goazen de ETB (Euskal Telebista), además de participar en Piplo in Da House de El Corte Inglés y en la serie de Disney Channel Bia.