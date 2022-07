Benidorm Fest 2023: quién es la presentadora, fechas y cómo serán las galas

Repetir el Chanelazo va a ser casi imposible, pero en los planes del comité eurovisivo español está la de encontrar una nueva y original propuesta que conquiste a Europa.

Para ello se llevará a cabo una nueva edición del Benidorm Fest, la preselección que otorgará a un artista o grupo el billete al festival de la canción. El próximo 2023 Eurovisión se llevará a cabo en Reino Unido por los riesgos para la seguridad del público que supondría su celebración en Ucrania, país vencedor del festival con la banda Kalush Orchesta y su canción Estefanía.

Esta segunda edición del Benidorm Fest contará con novedades respecto a la primera. RTVE ha dado ya el pistoletazo de salida y ha desvelado en una rueda de prensa desde Benidorm cuáles son los cambios.

Serán tres galas: dos Semifinales y una Gran Final

María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, adelantaba que "igual que el año pasado habrá tres galas, dos Semifinales y la Gran final. En ellas se llevará a cabo el proceso para elegir a ese ganador o ganadora de la proxima edición de Eurovision 2023".

"El proceso de selección será en tres galas, dos semifinales y una final", concretó.

El Benidorm Fest servirá como plataforma de visibilidad para todos los artistas que participen, al margen de su posible victoria. "No solo ha triunfado Chanel, sino todos los cantantes que han pasado por el Benidorm Fest", recalcaba José Manuel Pérez Tornero, directivo de RTVE, antes de dar las gracias a la audiencia y los medios de comunicación que han alentado este éxito. "El año pasado hicimos promesas que se hicieron reliadad", dijo.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ha destacado la importancia de combinar la música, la ilusión y los valores de la Comunidad Valenciana. "Todos fueron magníficos, todos están triunfando, esto ha sido una palanca", aseguraba sobre los artistas candidatos de la anterior edición. "Esto sin los artistas no sería posible, gracias a los artistas porque sois nuestra mejor tarjeta de presentación", dijo dirigiéndose a Chanel.

Mónica Naranjo entra por videollamada para anunciar que será la presentadora

La cantante conectó con la rueda de prensa desde México, país donde se encuentra con su gira de conciertos. Su presencia era importante para dar la gran noticia: será la presentadora del Benidorm Fest.

"Una persona como yo que ama la música... Para mi es un placer presentar este año este festival", decía ante los medios y el público convocado. "Estaba desencantada con los últimos acontecimientos, y el año pasado fue algo maravilloso, volvimos a enamorarnos de Eurovisión", añadió.

"Tengo mucha fe y mucha confianza en mis compañeros, sé que tarde o temprano traeremos el micrófono de cristal", vaticinó la artista, que aseguró sentirse "muy emocionada" por la oportunidad y confesó su amor por Chanel. "Te quiero", le gritó. "Eres una grande de la música española, te admiro mucho", le respondió Chanel.

Cómo será el sistema de votos y quién estará en el jurado

"Será exactamente igual que el año pasado", decía Eva Mora. "El 50% serán los votos de un jurado profesional con representación internacional. Luego queremos saber qué piensa la gente, que es el otro 50%, que estará dividido en el 25% de televoto y otro 25% de jurado demoscópico", explicaba Eva Mora.

El artista Nacho Cano será presidente del jurado profesional. "Soy muy consciente de que Chanel tiene un futuro para el mundo y la voy a apoyar y querer, estoy muy contento de que esto haya ocurrido", dijo ante la mirada de Chanel, que en septiembre formará parte de su espectáculo Malinche.

"Entre los jurados profesionales podemos anunciar que tendremos como jurado a Christer Björkman, una persona muy ligada al festival de Eurovisión", añadió Eizaguirre.

El calendario de fechas

Domingo 19 de enero : Opening para inaugurar el Benidorm Fest

: Opening para inaugurar el Benidorm Fest Martes día 31 de enero : Primera Semifinal

: Primera Semifinal Jueves día 2 de febrero : Segunda Semifinal

: Segunda Semifinal Sábado 4 febrero: Gran final

Serán 16 candidatos, que irán divididos en dos grupos de ocho participantes para cada Semifinal. Ocho serán también los que pasen a la Gran final. Las bases para los candidatos estarán disponibles a lo largo del día en la web de RTVE.

Chanel, invitada de honor en Benidorm

La cantante llegaba exultante este lunes a Benidorm, el lugar "donde empezó toda esta aventura". Chanel se mostraba emocionada y "nerviosa" en sus redes sociales, donde ha reiterado su amor por los Chanelitas que la acompañaron en esta aventura eurovisiva.

No solo ha conseguido el mejor puesto para España en Eurovisión en 27 años, también ha lanzado su carrera de forma meteórica.

Actuación sorpresa de WRS con Llámame

La rueda de prensa ha finalizado con la actuación sorpresa del representante de Rumanía en Eurovisión, WRS, que interpretó sobre el escenario de Benidorm su tema Llámame. "Estoy pasando mucho tiempo en España, estoy muy agradecido y soy muy afortunado por lo que está pasando aquí", dijo Andrei.

Ana Mena dice no al Benidorm Fest

La cantante malagueña no cierra del todo la puerta a participar en el Benidorm Fest pero reconoce que no está entre sus planes más cercanos.

"Me gusta seguirlo, pero ahora mismo no me planteo ir. Tengo la cabeza en otras mil cosas, entre ellas terminar mi disco, que para mí es súper importante, y creo que para presentarte a un festival del calibre como es Benidorm Fest hay que trabajar mucho tiempo en ello, para llevar una buena propuesta y que no sea una cosa rápida", cuenta a Efe.

Los rumores sobre su posible carrera eurovisiva representando a España se hicieron fuertes tras su participación en San Remo, el festival musical más importante de Italia, que también sirve como preselección para el país transalpino. Sin embargo, aunque actuó con el tema Duecentomila ore, entre los objetivos de la artista no estaba representar a Italia en en Eurovisión.

"Pese a lo que pueda decir la gente, yo en ningún momento iba con las expectativas ni de ganar San Remo ni de ser representante de Italia en Eurovisión", dijo.

"Mi único objetivo era el poder estar allí y disfrutar al máximo; y ya no solo de la música, sino de la gente, de hablar todo el rato italiano, con sus jergas, de bromear… Todo eso lo he cumplido y, por tanto, estoy más que contenta", aseguró la artista, que quedó en penúltima posición.