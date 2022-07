Chanel cuenta la anécdota "que nadie sabe" de su paso por Eurovisión

Ya conocemos los primeros detalles de cómo será el Benidorm Fest 2023.

Este martes RTVE ha desvelado en su rueda de prensa en la ciudad costera de los rascacielos que la preselección del candidato a representar a España en Eurovisión tendrá un formato muy parecido al de este año: dos Semifinales y una Gran Final para elegir al sucesor del Chanelazo.

Ya están disponibles las fechas en las que se emitirá el certamen en TVE y en breve se colgarán las bases para que los artistas participen en la web de la cadena pública.

Mónica Naranjo será la presentadora del evento. La artista se mostró emocionada por esta oportunidad, que llega tras unos años de "desencanto" con el festival de la canción.

Un requisito muy curioso en los hoteles

Chanel fue la invitada de honor de la rueda de prensa, donde María Eizaguirre aprovechó para pedirle que le contase alguna anécdota de su paso por Eurovisión "que nadie conozca".

Tras pararse a pensar unos segundos, la cantante recordó un chascarrillo muy curioso que tanto ella como sus bailarines llevaban a cabo cada vez que se cambiaban de hospedaje.

"Tenemos un requisito en los hoteles. Como hemos actuado juntos, cuando nos hemos juntado todos queríamos que la pared del hotel fuera blanca para ver la actuación bien, con el proyector", decía la artista, divertida.

Normal, el Chanelazo cuesta superarlo. En bucle de SloMo es pegajosísimo. Y el resultado para la candidatura española un orgullo para todos.

Chanel y sus bailarines, en la alfombra turquesa de Eurovisión 2022 // Gtresonline

"De los cobardes no se ha escrito nada"

Chanel aprovechó su presencia en Benidorm para alentar a todos los artistas que quieran presentarse en la próxima edición. Haciendo balance reconoce que hay cosas positivas y negativas, pero no cambiaría su experiencia por nada del mundo.

"Han pasado cosas buenas y malas. Me quedo con todas. Pienso en cómo han cambiado las cosas, pero qué bien haberlo vivido con las personas que lo he vivido. Tengo que agradecérselo. Repetiría pero no lo voy a hacer porque esto es una experiencia que hay que vivir y hay que dejar el sitio a otros artistas, es única e increíble", dijo.

Terminó con unas palabras para los próximos candidatos al Benidorm Fest 2023. "Les diría que lo hagan, que el miedo paraliza y que de los cobardes no se ha escrito nada", exclamó.