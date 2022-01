Sara Deop: sus raíces colombianas, su paso por 'La Voz Kids' y su carrera profesional

Sara Deop es una joven promesa de la música española que está comenzando ahora su carrera profesional pese a llevar desde los 13 años formándose en la música tras participación en el talent show La Voz Kids . Al Benidorm Fest se presenta con la canción Make you say .

Sara Deop Perea es una una joven cantante de 19 años que se mueve bajo los ritmos del pop y el R&B mezclados con sonidos urbanos. Son seis los años que lleva formándose musicalmente y desde el 2020 se puede disfrutar de sus primeros sencillos, que acumulan miles de reproducciones en distintas plataformas. Ahora su nombre suena como una de las candidatas del Benidorm Fest. Presenta la canción Make you say, la única propuesta en inglés.

Sus raíces

Si hay algo que llama la atención a primera vista de la joven mallorquina es su cabello. Su larga y rizada melena, además de su tez morena, elevan ese todavía más ese aspecto exótico, que le viene de familia. Su madre es colombiana.

Estas raíces han supuesto una inspiración para ella a la hora de componer sus canciones, que incluyen mezclas y aires latinos.

Lo que no le viene de familia es su pasión por la música. Eso es cosa de ella.

"Mi abuelo fue un famoso narrador deportivo y político colombiano, Édgar José Perea. Tenía una potente voz. Mi padre nació en Barcelona, es subdirector de hotel, y mi madre, natural de Colombia, trabaja en unas oficinas. Mi hermano acaba de terminar la carrera de Periodismo, ninguno tiene nada que ver con la música, pero siempre me han apoyado y animado a seguir cantando, pues saben que esto es algo que me hace feliz", contó en una entrevista en Última hora.

Su paso por La Voz Kids

Con tan solo 13 años, Sara se presentó a talent musical La Voz Kids. En las audiciones a ciegas interpretó Something’s Got a Hold On Me de Christina Aguilera y conquistó con su voz a Rosario, Antonio Orozco y David Bisbal. La joven pasó a formar parte del equipo de Rosario Flores y quedó finalista de la tercera edición del concurso.

Gracias a su paso por el programa, Deop comenzó a tomarse en serio la música: comenzó a formarse vocalmente acudiendo a clases de canto en la Escuela de Música y Danza de Son Servera. Paralelamente comenzó a dar sus primeros conciertos de la mano de La Voz Kids.

Su carrera profesional

No fue hasta 2020, ya con 18 años, cuando Sara comenzó su carrera profesional como cantante. Ese año la joven artista viajó hasta Asturias para grabar sus primeras canciones, y en julio lanzó su primer sencillo Bye Bye, una canción al más puro estilo pop con toques latinos que habla sobre cómo superar una ruptura amorosa.

En 2021 sorprendió con Zero Drama, su segundo single. Este tema tiene un mensaje importante: no dejes que nadie te diga como tienes que ser, qué tienes que hacer y mucho menos debe influir en tu felicidad. El videoclip cuenta con más de 100.000 visualizaciones en YouTube.