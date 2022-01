¿Quién es Rigoberta Bandini? La artista tras la polémica canción 'Ay mama'

Es probable que cada vez escuches más el nombre de Rigoberta Bandini. La artista de 31 años llega al Benidorm Fest con un tema no exento de polémica. En Ay mama habla abiertamente y sin tapujos de la cosificación y la censura del cuerpo de la mujer, y eso siempre genera debate.

Por si no fuera suficiente, la letra de la canción empieza fuerte. Dice así: "Tú que has sangrado tantos meses de tu vida | Perdóname antes de empezar | Soy engreída y lo sabes bien".

¿Quién es Rigoberta Bandini?

Rigoberta Bandini es en realidad Paula Ribó, una joven de Barcelona de 31 años que desde hace un tiempo se ha convertido en todo un fenómeno.

Lo cierto es que lleva muchos años en el mundo artístico, aunque no vinculada a la música. Paula Ribó (Rigoberta Bandini) es actriz de doblaje.

Es la voz de la hermana de Caillou en la serie de dibujos animados. También de Chihiro en la película El viaje de Chihiro. Incluso llegó a ser una princesa Disney ya que puso su voz al personaje de Anna en la versión catalana de Frozen. Además, también ha doblado a Dakota Fanning en la película Yo soy Sam y a actrices de la talla de Emma Stone, Elle Fanning o Shailene Woodley.

Ha hecho sus pinitos como actriz, pero algo a principios de 2020. Fue ahí cuando decidió decir adiós a Paula Ribó para convertirse en Rigoberta Bandini y dar el salto a la música.

2020, el año que nació Rigoberta Bandini

"Me encontré con un grupo de canciones que necesitaba que la gente las escuchara porque ya no quería que estuvieran en mi cuarto. Dije: ‘Voy a hacer un single”, contó Bandini en una entrevista con El Cultural.

Fue así como, en marzo de 2020, vio la luz Too many drugs. su primer sencillo. Desde este momento, los éxitos de la catalana se han ido sucediendo uno detrás de otro. De hecho, durante el confinamiento, Rigoberta Bandini comenzó a situarse en los puestos más altos de las listas de éxitos. Otro de sus primeros sencillos, In Spain We Call It Soledad, supera los 2,2 millones de reproducciones en YouTube.

Otra de sus canciones más reconocidas es su himno feminista Perra. Aunque, de acuerdo con lo que contó en Shangay, el tema no es una reivindicación, es una “provocación”: “Me gusta jugar con esa provocación, porque yo no hablo de ser perra en ese sentido que predomina en el imaginario colectivo”.

Cabe destacar que también es la autora e intérprete de A ver qué pasa, banda sonora de un popular anuncio de la marca de cerveza Estrella Damm.

Su éxito ha continuado creciendo hasta el nivel de que Rigoberta Bandini fue incluida en la lista de los 100 españoles más creativos de 2021 de la revista Forbes. Además, desde que finalizó el confinamiento, la artista no ha parado de actuar en conciertos y festivales, siempre siendo una de las cantantes más aplaudidas por el público.

¿Por qué Paula Ribó se llama Rigoberta Bandini?

Al hablar de Rigoberta Bandini es inevitable preguntarse por qué se llama así.

Paula Ribó hizo un mix con su nombre artístico. Bandini se lo cogió prestado a Arturo, alter ego del escritor John Fante en la novela Pregúntale al polvo, de la que es gran seguidora.

Lo de Rigoberta ya es más estético. Simplemente queda bien con el apellido Bandini.

'Ay mama', un himno feminista dirigido a todas las mujeres

Rigoberta Bandini canta Ay mama, un himno feminista dirigido a todas las mujeres.

La compuso antes de ser madre, como un homenaje a la feminidad. Lo explicó ella misma en Twitter poco después de presentar la canción como candidata al Benidorm Fest.

"Escribí esta canción muchísimo antes de ser madre, con 23 años, y por eso no lo considero un tema escrito por y para las madres. En su momento lo escribí como un homenaje a la feminidad. Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un avance", escribió la artista, que se ha convertido en un icono feminista.

Mucho antes de Ay mama ya había sacado Perra, una canción de empoderamiento que le dio pie a hablar con Thais Villas en El Intermedio: "Esta mierda de las mujeres multitasking, ¿quién se lo ha creído?".

El hijo y la pareja de Rigobierta Bandini

Rigobierta Bandini sabe qué es ser madre trabajadora. Su hijo Nico nació el 4 de junio de 2020. Es fruto de su relación con el actor y guionista Esteban Navarro, del dúo cómico Vengamonjas.

"Me quedé embarazada cuando llevaba seis meses con mi pareja. Siempre había querido ser madre, pero estaba cagada porque Rigoberta estaba en el cajón. Y te meten tantos miedos –siendo hombre o mujer, pero más como mujer– de que se acaba la vida, que me alegra mucho que esto esté funcionando. Ojalá haya chicas de generaciones más jóvenes a la mía que vean que se puede, que puedes tener un hijo y seguir. Sin ser Beyoncé, como una persona normal", contó en la entrevista de El Cultural.