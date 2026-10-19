Selena Gómez revela que vapear le cambió la voz

La cantante y actriz Selena Gómez ha acaparado la atención del público por un registro totalmente alejado de su faceta artística, sincerándose sobre los efectos que ha tenido en ella el vapeo.

En una storie de Instagram, la también empresaria de éxito en el sector de la belleza, ha confesado los efectos que ha tenido en sus capacidades este hábito.

"No voy a poder cambiar mi voz", ha explicado Gómez, mostrando una gran sinceridad en sus palabras. "Vapeaba mucho. Es muy difícil dejar la nicotina, y creo que solo quería decir que, si estás pasando por eso, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena. Es una tontería, y me ha cambiado la voz".

Unos efectos adversos que han condicionado a la cantante durante un tiempo y sobre los que ha querido concienciar a sus fans. "Pero sé que si estás pasando por algo, tú también puedes superarlo (...) Es horrible".

De hecho, ella misma entendía si a algunos fans no les gustaba escuchar su voz, indicando que eran libres de dejar de escucharla. Eso sí, aseguró que estaba contenta de haber parado ese hábito y que esperaba poder seguir así, aunque era difícil.