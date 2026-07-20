La sorprendente forma de viajar de Benny Blanco para ver a Selena Gómez

La relación entre Selena Gómez y Benny Blanco es una de las más destacadas del panorama musical actualmente. Casados hace menos de un año, es muy habitual que la pareja comparta momentos de su vida cotidiana con sus fans, despertando la empatía con su audiencia.

Sin embargo, las agendas profesionales de ambos hacen que pasen mucho tiempo separados, con lo que ambos buscan cualquier forma para poder coincidir durante un tiempo.

Actualmente, la cantante y actriz Selena Gómez se encuentra rodando parte de la serie Solo asesinatos en el edificio en Londres desde principios de año. Una circunstancia por la que apenas ha viajado a Estados Unidos, solo para acudir a la boda de Tyaor Swift y Travis Kelce.

Por ello, ha sido Benny Blanco quien ha tenido que desplazarse para poder ver a su mujer. Eso si, no lo ha hecho de la forma más habitual, es decir, en avión, sino que su pánico a las horas de vuelo han obligado al productor a cruzar el Atlántico en barco hasta llegar a la capital de Reino Unido.

"Las cosas que hacemos por amor", ha indicado el artista en un vídeo de TikTok en el que aparece en la cubierta de la embarcación.