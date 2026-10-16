Setlist de Morat para sus conciertos en España: todas las canciones de la gira 'Ya es mañana'

Ya es mañana Tour trae a Morat de nuevo a España. Los colombianos aterrizan este fin de semana en Barcelona para dar los dos primeros conciertos de la gira en España.

Tras su paso por el Palau Sant Jordi, la banda pasará por Pamplona (21 de octubre), Valencia (23 de octubre), Sevilla (25 de octubre) y Madrid (27 y 28 de octubre) para hacer sonar en directo las canciones de su disco Ya es mañana, el quinto de su carrera.

Después de reunir a más de 300.000 personas en 18 conciertos con todas las entradas agotadas en Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, Morat promete espectáculo en estas nueve citas en España con los temas de su último disco, sus grandes hits y probablemente su recién lanzada Me Mata, una canción estrenada el viernes 9 de octubre y que podrían cantar por primera vez en directo en España.

Sería una novedad del setlist que ha variado en algunos conciertos y en el que no han faltado los grandes himnos de su carrera —Cuando nadie ve, Cómo te atreves, No se va, Besos en guerra—, las canciones del disco Ya es mañana y hasta han incluido el tema inédito Vuelo directo.

Repasa los temas que han sonado en estos conciertos y prepárate para los shows en España.

El setlist de los conciertos de la gira 'Ya es mañana' de Morat