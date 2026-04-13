Paulina Rubio se estrena en Coachella junto a Morat y 'Mi nuevo vicio' | COACHELLA

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El Coachella 2026 está dejando momentos inolvidables, y no solo con sus tres cabezas de cartel de éxito Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Y es que si algo hace especial este festival estadounidense son las colaboraciones en directo del o más inesperadas. Este fue el caso de la aparición de Emilia en el show de la brasileña Luisa Sonza, pero también ha habido otro featuring latino en directo que no tardó en ser de lo más comentado.

Fue en el concierto de la banda Morat donde hubo una aparición estelar: la mexicana Paulina Rubio se subió al escenario californiano con Martín Vargas, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Juan Pablo Isaza.

Fue la primera vez que la intérprete de Ni una sola palabra actuaba en Coachella. Juntos cantaron su colaboración Mi nuevo vicio, aquella canción que dio a conocer al grupo de Bogotá en 2015 para el gran público.

"Solíamos fantasear con que llegaría un mañana en el que tocaríamos en Coachella. Ya es mañana", ha publicado Morat en su cuenta de Instagram. Por su parte, la mexicana también se ha mostrado emocionada por este momento: "Gracias por la invitación, fue un honor compartir este momento con ustedes".

Y para un momento tan especial no podía faltar un outfit de infarto de la mano de La Chica Dorada, que lució un minivestido plateado con unas botas con polaina blancas.