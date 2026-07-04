Setlist de Rels B en Madrid: las 42 canciones de su concierto en el Metropolitano

Rels B celebra este sábado 4 de julio su esperado concierto en el Metropolitano de Madrid, denominado LOVE LOVE MADRID. Con este evento, el mallorquín tiene previsto poner fin a su gira A New Star World Tour ante unas 60.000 personas.

Se trata de uno de los espectáculos más importantes de la carrera de Rels B, quien se ha consagrado como una estrella de la música urbana española desde que debutó en 2015. Ese prestigio le lleva este sábado al Metropolitano, donde tiene previsto interpretar un extenso repertorio de 42 canciones.

El propio mallorquín compartió el setlist de este concierto con una gran pancarta en las calles de Madrid. De esta forma, Rels B hizo público lo que otros artistas mantienen en secreto, desvelando que el show comienza con cinco canciones de su último álbum, love love FLAKK (2026).

Por supuesto, el repertorio también incluye éxitos incontestables de su discografía como TU VAS SIN (fav), cómo dormiste?, A Mí o lo que hay x aquí. Descubre el listado completo a continuación:

Orden del repertorio de Rels B en el Metropolitano de Madrid