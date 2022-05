Soraya se reconcilia con Eurovisión: qué año participó, con qué canción y por qué cargó contra la organización

Corría el año 2009 cuando Soraya y sus bailarines se subían al escenario de Eurovisión en Moscú para defender la candidatura española con el tema La Noche es Para Mi. Quedaron en el puesto número 23 con su ritmo pop y una coreografía un tanto mareante.

No fue hasta que terminó el festival de la canción cuando Soraya Arnerlas se defendía y justificaba su mala clasificación en la tabla cargando contra la organización de Eurovisión en España, es decir, Radio Televisión Española y los miembros que forman la delegación de nuestro país.

Después de muchas idas y venidas, parece que la relación de amor-odio que Soraya Arnelas mantiene con el Festival ha pasado de ser una oscura tormenta a un estanque de agua clara y limpia. La cantante ha enterrado el hacha de guerra.

La artista se ha reconciliado con todo lo que rodeó su actuación y, tras una conversación "necesaria", no descarta formar parte del circuito de promoción eurovisiva de cara a la actuación de Chanel este 14 de mayo.

Repasamos la cronología de los hechos para entender qué ha sucedido en estos 12 años.

En abril cargó contra la organización: "La peor coreografía jamás llevada"

Hace solo un mes, la artista recurría a su cuenta de Twitter para recordar su actuación a la vez que criticaba a los responsables de la coreografía. Parece ser que la propuesta no era de su agrado pero no le quedó más remedio que acatar las órdenes de la delegación española.

"Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión... Y venga a dar vueltas! Y más vueltas! Aún sigo mareada", escribía sobre un vídeo de su performance en Moscú.

No era la primera vez que la cantante hablaba de los problemas que tuvo con su canción y la organización del festival. Llegó a asegurar que no había recibido ninguna retribución económica. Vamos, que no tenía muy buen recuerdo del show. Hasta ahora.

Hace unos días aseguraba que estaba "vetada"

En una charla con Malbert para La Red Room, la cantante reiteraba su enfado con el festival.

Aunque está grabada con antelación, la entrevista vio la luz este jueves 11 de mayo, el mismo día que Soraya confirmaba que volvía a tener buen rollito con el festival.

"Actualmente estoy vetada de los programas de Eurovisión de TVE. Mi candidatura pasa muy desapercibida, nunca he formado parte del equipo de votación, a mí no se me llama de programas que tienen que ver con Eurovisión, no estoy invitada a las fiestas, ¡nada!", exclamaba después de explicar que este veto se habría producido por su descontento con el festival.

Ahora se reconcilia: "Muy feliz"

Y donde dije 'digo' digo 'Diego'. Soraya ha cambiado de opinión. La creadora de la marca Chochete se ha reconciliado con la cúpula eurovisiva y ya no echa fuego por la boca cada vez que se le recuerda su participación en Eurovisión.

Gracias a una "conversación muy necesaria y muy bonita" su relación con los programas de televisión que tengan que ver con Eurovisión ha cambiado.

Ha pasado de estar supuestamente vetada por RTVE a aceptar las invitaciones que se le ofrecen, unas "citas eurovisivas" que la hacen "muy feliz" en esta "nueva etapa". Que así sea.