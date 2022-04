Soraya vuelve a cargar contra su paso por Eurovisión: "Aún sigo mareada"

Soraya Arnelas no volvería a Eurovisión . Lo tiene muy claro desde siempre. Su paso por el festival de la canción no se le quita de la cabeza. En parte porque aún sigue mareada por culpa de la coreografía.

Soraya Arnelas fue la representante de España en Eurovisión en 2009. Cantó La Noche Es Para Mí, quedando penúltima en la posición número 23.

Su paso por el festival de la canción, al que este 2022 irá Chanel con la canción SloMo, no le dejó muy buen recuerdo. En 2019 cargó contra algunos trabajadores del ente público, a los que llamó "cutres y carcas" en un encuentro en un colegio mayor de Madrid, y ahora ha criticado a quien hizo su coreografía.

"Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión … y venga a dar vueltas ! Y más vueltas! Aún sigo mareada", dijo al compartir un tuit con un vídeo de su actuación.

Enfadada con la coreógrafa

En 2009 Soraya tuvo un problema con la coreógrafa del festival, con la que se enfadó en el último ensayo.

"Simplemente no éramos compatibles. Yo tengo un carácter bastante fuerte y en el último ensayo se lo hice saber. Llegué y le dije 'mira me voy a ir del ensayo y así nos vamos todos a Rusia más contentos'. Cuando llegamos allí tuve una charla con ella y le dije 'no somos nada compatibles pero vamos a llevarnos bien por el proyecto porque obviamente a mí me interesa y quiero disfrutarlo", contó en el programa Hora Punta de TVE.

"Quiero recordar que tuve que recorrer cincuenta metros, ya que era la distancia que había entre la posición en la que desaparecía y la que volvía a aparecer. Tuve que hacer la croqueta y me clavé las piedras de swarovski en las rodillas, pero llegué a la otra punta", contó en el programa asegurando que no volvería a repetir la experiencia.

Antes de salir de España rumbo a Moscú, donde se celebró el festival, su opinión era muy distinta. "Llevamos una coreografía muy brillante, algo muy grande, que dará que hablar", dijo con optimismo en la presentación del tema. "Tenemos muchas opciones de ganar, y lo digo desde el realismo y no la prepotencia".

Falló en lo segundo pero acertó en lo primero. 13 años después su pasó por el festival sigue generando titulares.