Soraya Arnelas, al descubierto, muestra su cuerpo días después de dar a luz: "Yo digo sí a la faja"

Han pasado apenas unas horas desde que Soraya Arnelas tiene a su pequeña Olivia entre brazos, pero la cantante ha querido abrirse para hablar de la recuperación postparto que está siguiendo tras este embarazo.

La triunfita anunció el nacimiento de su hija el pasado viernes a través de sus redes sociales: "Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, 'La que trae La Paz'", escribía la cantante en una fotografía de ella todavía en estado de embarazo y de un pequeño conjunto de ropa de bebé.

Ahora, la extremeña está viviendo ahora unos días muy especiales junto a su familia tras el parto por cesárea que vivió para traer al mundo a su segunda hija. Hace unos días, la cantante admitía los motivos por los que no tendría un parto natural: “Con el parto de Manuela –su primera hija– apreté demasiado. Me desprendí la uretra y me han construido un tabique. Ya veis, brutita yo”, explicaba frente a cámara tras haberlo comentado en otras ocasiones sin entrar en profundidad.

Y es que, a pesar de todo, la cantante siempre ha sido muy natural a la hora de hablar de su vida con sus seguidores. Por ello, la extriunfita ha querido también mostrar la realidad del cuerpo de una mujer embarazada horas después de dar a luz, cumpliendo así con ese estándar de auténtica sinceridad que promete en sus redes sociales, como ya hizo durante todo su embarazo.

Así está el cuerpo de Soraya horas después de dar a luz

Con la faja puesta y mostrando su barriga tras el embarazo, Soraya ha enseñado cómo avanza en su recuperación postparto, adaptándose a su nueva realidad sin Olivia en su útero: "Quería mostraros un poco cómo va la recuperación. Ya me veis, poco a poco".

Soraya Arnelas muestra su cuerpo tras su embarazo. // Instagram

"Me siento mucho más segura a la hora de moverme y cuando tengo que coger a la niña para darle de comer, y todo eso. Me siento más segura. Algunos me decís que 'no a la faja' y yo digo 'sí' a la faja. Eso ya es una cuestión mía personal, decisión mía propia", señalaba la cantante, enseñando claramente su torso tras haber dado a luz hace apenas unos días.

Sobre la faja que lleva en estos vídeos, Arnelas ha admitido que la usa porque "facilita bastante el movimiento y me siento mucho más segura", señalaba la artista extremeña, que ha asegurado que, aunque su barriga ha bajado notablemente en los últimos días, bajar de peso no le importa en absoluto.

"Para mí ahora mismo lo más importante son los dolores y sobre todo controlar esta zona de aquí y no sentir el vacío de haber estado 9 meses con una niña dentro. Ahora los órganos se están moviendo y bueno… ahí vamos", reiteraba la cantante.

El consejo de Soraya para otras madres

Soraya también ha aprovechado para dirigirse a otras madres en situación de puerperio, al igual que se encuentra ella misma. "Si me permitís, quiero daros un consejo, aunque las cesáreas duelan y aunque lo estemos pasando mal. Ya no solo por la cesárea, porque algunas no os encontraréis bien y tenéis depresión...", recordaba.

Así, la cantante ha pedido a estas madres que saquen tiempo para ellas mismas y para cuidarse también:"Sacad tiempo para arreglaros. Yo, aunque esté en casa, estoy empezando a ponerme aunque sea máscara de pestañas y un poco de colorete para verme mona. Eso también ayuda. Mirarte al espejo y decir 'estoy en el proceso', pero me veo bien, me siento limpia y estoy en ello", decía, insistiendo en que esto no era más que una opinión personal.

"No soy profesional de esto, solo soy una mujer que ha vivido una cesárea y que quiere compartir con vosotros su experiencia. Hay muchos profesionales que os pueden ayudar de manera psicológica con el tema que estáis viviendo, también con el tema de la faja y con todo. Que quede dicho eso siempre por delante", concluía.