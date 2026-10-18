Taylor Swift actúa en la Academy Museum Gala y el equipo de 'La bola negra' lo da todo con 'Love Story'

Este sábado 17 de octubre, la Academy Museum Gala ha celebrado su sexta edición en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles. El evento, organizado para recaudar fondos con motivos culturales, ha estado marcado por la presencia de grandes celebridades, entre las que destacan Taylor Swift y el equipo de La bola negra.

La cantante ha sido la encargada de poner fin a la gala con una actuación musical de cuatro canciones: Blank Space, The Fate of Ophelia, I Knew It, I Knew You y Love Story.

Muy viral se ha hecho un vídeo de los directores y los actores de La bola negra disfrutando de este último tema. Milo Quifes, uno de los intérpretes de la película, ha sido quien ha compartido este vídeo a través de sus historias de Instagram. En él aparece con Javier Ambrossi, Javier Calvo, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau bailando y cantando Love Story de pie alrededor de su mesa.

"Como swiftie, este vídeo es probablemente lo más importante que me ha pasado en la vida, os pido un tiempo para poder procesar", dice el usuario @jikukos en X. "Los amo. Aquí se nota también que es la mesa de españoles; otra cosa no, pero somos el alma de la fiesta", comenta @Emiflowers2.

El selfi de Carlos González y Javier Ambrossi con Taylor Swift

También se ha hecho muy viral en redes sociales un selfi publicado por Carlos González, otro actor de La bola negra. En la imagen aparecen él, Javier Ambrossi y Taylor Swift; un trío muy inesperado que ha dado mucho de qué hablar en X. "Esta foto cayendo en la selectividad de historia de 2027", bromea @alvarosdelicate.

La primera vez en directo de 'The Fate of Ophelia'

En cuanto a la actuación de Taylor Swift, cabe destacar que la artista ha interpretado por primera vez en directo su éxito The Fate of Ophelia, el primer sencillo de su último álbum: The Life of a Showgirl. El disco vio la luz el 3 de octubre de 2025, pero la estadounidense no se ha animado a cantarla hasta la Academy Museum Gala 2026.