'The Life of a Showgirl: The Encore'
Juan Sanguino analiza lo nuevo de Taylor Swift, que parece no convencer aunque "ella se crece ante los enemigos"
El experto en cultura pop Juan Sanguino analiza en Cuerpos especiales la respuesta del público a The Life of a Showgirl: The Encore, la reedición ampliada del último disco de Taylor Swift que no termina de convencer a sus fans. Un lanzamiento que ha generado teorías como el intento de desbancar a Ella Langley del número 1 o su ambición por conseguir más premios Grammy, con el analista explicando que "los mejores discos son respuestas a las olas de odio" porque "ella se crece ante los enemigos".