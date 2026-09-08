"Tenía que hacer una hoja de personas que no pueden subir al escenario": Karol G reacciona al comentario de una fan
¡No lo vamos a negar! Morimos por saber qué le dijo al oído la fan a la que Karol G al escenario durante su concierto en El Paso (Texas). La intérprete de BbY WOW invitó a una pareja a sumarse al show y, al escuchar la confesión que le hizo ella, no pudo evitar arrepentirse. "Debería llenar una hoja de requisitos Personas que no pueden subir al escenario", dijo entre risas.
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¿Qué le dijo Paola a Karol G al oído? Es lo que muchos (nosotros también) nos preguntamos después de ver el vídeo viral de la cantante, una fan y el novio de esta sobre el escenario en el concierto de El Paso (Texas).
La cantante de Medellín invitó a un grupo de seguidores a sumarse al show y su conversación con esta pareja en concreto está dando pie a muchas especulaciones.
Después de interesarse por cuánto tiempo llevaban de relación y querer saber cómo se porta él en la relación, Karol G se dirigió al público de Tropicoqueta Tour y les dijo: "Ella tiene un secreto para decirme".
Paola entonces se acercó al oído de la cantante para contarle el chisme a lo que Karol G respondió con una sonrisa primero y echándose las manos a la cabeza después.
"Yo creo que debería rellenar una hoja de requisitos Personas que no pueden subir al escenario", apuntó con una sonrisa pícara mirando a la pareja mientras negaba con la cabeza.
¿Qué le dijo? Ese es el debate que ahora se plantea en redes y ante al que hay varias teorías. Desde que Paola está embarazada a que el chico es fan de Anuel AA o Feid o incluso familiar del primero.
También hay quien dice que el novio está enamorado de Karol G o que está casado. ¡Muchas teorías y solo dos personas tienen la respuesta! Paola y Karol G saben que hay detrás de esas risas.