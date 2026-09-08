"Tenía que hacer una hoja de personas que no pueden subir al escenario": Karol G reacciona al comentario de una fan

La reacción de Karol G al escuchar el secreto que le dijo la fan al oído. | TikTok

¿Qué le dijo Paola a Karol G al oído? Es lo que muchos (nosotros también) nos preguntamos después de ver el vídeo viral de la cantante, una fan y el novio de esta sobre el escenario en el concierto de El Paso (Texas).

La cantante de Medellín invitó a un grupo de seguidores a sumarse al show y su conversación con esta pareja en concreto está dando pie a muchas especulaciones.

Después de interesarse por cuánto tiempo llevaban de relación y querer saber cómo se porta él en la relación, Karol G se dirigió al público de Tropicoqueta Tour y les dijo: "Ella tiene un secreto para decirme".

Paola entonces se acercó al oído de la cantante para contarle el chisme a lo que Karol G respondió con una sonrisa primero y echándose las manos a la cabeza después.

"Yo creo que debería rellenar una hoja de requisitos Personas que no pueden subir al escenario", apuntó con una sonrisa pícara mirando a la pareja mientras negaba con la cabeza.

¿Qué le dijo? Ese es el debate que ahora se plantea en redes y ante al que hay varias teorías. Desde que Paola está embarazada a que el chico es fan de Anuel AA o Feid o incluso familiar del primero.

También hay quien dice que el novio está enamorado de Karol G o que está casado. ¡Muchas teorías y solo dos personas tienen la respuesta! Paola y Karol G saben que hay detrás de esas risas.