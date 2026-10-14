Todo lo que tienes que saber sobre la venta de entradas del concierto de Duran Duran en Madrid

Duran Duran, el 5 de julio de 2026 en Hyde Park (Londres) | Getty Images

Duran Duran llega a España con un único concierto y lo hace con Europa FM como radio oficial . El 6 de noviembre la banda de Birmingham llega el Movistar Arena de Madrid con Free To Love Tour y las entradas ya están disponibles. ¡Apunta todo sobre la venta!

¡La cuenta atrás ya está en marcha!

Duran Duran llega a España con Free To Love Tour. La banda de Birmingham estará el viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid con Europa FM como radio oficial de su único concierto en nuestro país.

Con más de 100 millones de discos vendidos, dos premios Grammy, una plaza en el Rock and Roll Hall of Fame y decenas de canciones que han traspasado a varias generaciones, el grupo liderado por Simon Le Bon promete hacernos vivir una noche inolvidable con esta gira que arrancó este 2 de octubre en Oslo (Noruega).

Los intérpretes de Hungry Like the Wolf estarán solo una noche en España y la oportunidad se presenta única. ¡Al fin y al cabo no todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar en directo de unas leyendas de rock como ellos! La última vez que la banda tocó en Madrid fue hace 21 años.

La buena noticia es que aún estás a tiempo de disfrutar de la cita. Todavía hay entradas a la venta. Apunta dónde comprarlas y los precios oficiales y vive una noche única de la mano de Duran Duran y Europa FM.

Dónde comprar las entradas para el concierto de Duran Duran en Madrid

La venta de entradas para el concierto de Duran Duran en Madrid ya está en marcha. Las puedes comprar a través de baila.com y tienes que tener en cuenta varios detalles:

Cada comprador puede adquirir un máximo de 10 entradas

Los menores de 14 años solo podrán acceder acompañados de un adulto

Los precios oficiales del concierto de Duran Duran en Madrid

A menos de un mes del concierto solo quedan dos tipos de entradas a la venta y los precios de ambas son muy similares:

Pista general - 75 euros ( +7,5 euros de gastos de gestión)

- 75 euros ( +7,5 euros de gastos de gestión) Asiento en Planta 2 - 80 euros (+ 8 euros de gastos de gestión)

La oportunidad es única y las posibilidades de hacerte con una entrada son cada vez más reducidas. ¡No te despistes y corre a por la tuya!

El setlist del concierto de Duran Duran en Oslo

Y si todavía tienes dudas de si merecerá la pena, ya te adelantamos la respuesta. ¡SÍ! Solo tienes que ver el setlist de su concierto del 2 de octubre en Oslo.