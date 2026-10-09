¡Europa FM y Melodía FM, radio oficial del concierto de Duran Duran en Madrid!

El regreso de Duran Duran a Madrid, tras más de 20 años sin actuar en la capital y ofreciendo el concierto de su gira Free to Love Tour en el Movistar Arena de Madrid el próximo 6 de noviembre, convertirá a la ciudad en el punto más buscado para los amantes de la música.

Una ocasión muy especial a la que se une Europa FM en nuestro 30º cumpleaños y Melodía FM. De esta manera hacemos un homenaje al pop británico con uno de sus grupos más legendarios. Una banda que, tras casi cinco décadas sobre los escenarios, ha inspirado con su estilo irrepetible a infinidad de artistas habituales de las ondas como Justin Timberlake, Mark Ronson o The Killers.

El cuarteto, formado en Birmingham e integrado por los miembros originales Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería), trae a España su nuevo y espectacular show, en el que repasa los grandes éxitos de sus más de cuarenta años de trayectoria, junto a su último sencillo, Free to Love, coescrito y producido por su colaborador habitual Nile Rodgers.

Éxitos que ya suenan en nuestras emisoras como Notorious, Ordinary World, The Wild Boys, cuyo vídeo musical fue muy emitido en televisión en su lanzamiento, o A View To A Kill, su tema para la película Panorama para matar de la saga James Bond que consiguió un hito muy especial al triunfar en 1985, siendo la única canción de 007 que ha sido número 1 en la lista USA.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, ocho premios a toda una trayectoria, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, innumerables sencillos de éxito y su reciente incorporación al Rock and Roll Hall of Fame, la banda ofrece al público algunos de sus himnos atemporales junto a una selección de temas de su último álbum de estudio, Danse Macabre, aclamado por la crítica.

Un concierto que mostrará por qué se considera a Duran Duran como pioneros en sus planteamientos, al haber innovado creando el concepto moderno de la gira de estadios introduciendo macropantallas, o siendo los primeros que vendieron un sencillo en formato digital.