éxito absoluto

Vicco arrasa tras el Benidorm Fest y su 'Nochentera' se convierte en el tema más reproducido

Vicco no se habrá convertido en la representante de España en Eurovisión, pero eso no quiere decir que no ganara el Benidorm Fest. Su tema Nochentera ha arrasado en todas las plataformas y se ha convertido en la canción más reproducida.