Eva Soriano y Vicco convierten la canción 'Nochentera' del Benidorm Fest en 'Noche casera'

Te interesa Vicco arrasa tras el Benidorm Fest y su 'Nochentera' se convierte en el tema más reproducido

La visita de Vicco a Cuerpos especiales ha terminado con un asalto de Eva Soriano. La presentadora del morning de Europa FM se ha declarado muy fan de Nochentera, la canción con la que quedó tercera en el Benidorm Fest y que se ha convertido en la más reproducida en Spotify del festival.

Sin embargo, este himno festivo tiene un problema para Eva Soriano. La presentadora reconoce que Nochentera no siempre se adapta a sus circunstancias personales. No sale de fiesta tanto como le gustaría, por eso necesita una versión para los viernes y sábado noche en los que se queda en casa.

Noche casera es el nuevo hit del programa, una creación del director Alejandro Alcaraz que ha provocado las risas de la compositora de Nochentera —"no puedo... perdón, es que me hace mucha gracia"— y que seguro te pincharás en casa algún que otro fin de semana de frío, lluvia o mucho cansancio.

La letra de 'Noche casera', la canción de Eva Soriano y Vicco

EVA:

Sábado noche 21:30

Me ha escrito Ana para irme de juerga

Agarro el whatsapp, emoji de mierda

“Creo que me rajo, me arde la cabeza”

VICCO:

Y me tiro al sillón

Abro una botella y me la bebo yo

Pido sushi como si fuéramos dos

Pongo velas y luces de ambiente

Me da igual lo que diga la gente

Quiero, quiero, quiero descansar.

VICCO:

Llevo unas bragas viejas, mi pijama de felpa

Me pongo una manta con rayas de cebra

EVA:

Una peli basura mientras me hago las uñas

Veo stories de fiesta, rascándome la cuca.

EVA + VICCO:

Noche casera, toa la noche entera

No me he lavao la cabeza, pero, hoy me la pela

Noche casera, toa la noche entera

Ya saldremos de fiesta, para bailar como perras tú y yo

Noche casera, era, eeeeeehhh

Viviendo como una abuela, ela, eeeh

La, la noche casera, era, eeeeh

Comiendo como una cerda, erda, ehhhh

VICCO:

Y no soy una vieja, me encanta la fiesta

Pero me quedo en casa, haciendo la croqueta

EVA:

Noche casera, toa la noche entera

No me he lavao la cabeza, pero, hoy me la pela

EVA + VICCO:

Noche casera, toa la noche entera

Ya saldremos de fiesta, para bailar como perras tú y yo

Noche casera, era, eeeeeehhh

No me duele la cabeza, eza, eeeh

La, la, noche casera, era, eeeeh

Me he dormido tras la cena, ena, eeehhh