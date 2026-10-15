Zara Larsson cumple un sueño al estrenar el videoclip de 'Blue Moon': "Merece que le dediquemos todo el amor"

Zara Larsson quería que Blue Moon tuviese videoclip y lo ha conseguido. La cantante ha estrenado este jueves el vídeo de la que dice es una de sus canciones favoritas y que lamentablemente aún no ha calado entre su público.

Así lo cuenta en la publicación que ha hecho en Instagram al compartir con sus seguidores este trabajo.

La intérprete sueca reconoce que no ha sido fácil grabarlo pero finalmente ha encontrado un hueco para hacerlo. "No sé cómo conseguimos encajar la creación de este increíble vídeo en mi apretadísima agenda de conciertos, pero supongo que siempre encuentras tiempo para las cosas que de verdad te importan y en las que crees", escribe

"Este vídeo es importante para mí. Es algo que soñaba con hacer desde que salió el álbum Midnight Sun, hace poco más de un año. Blue Moon es una de mis canciones favoritas, la hermana de Midnight Sun, y merece que le dediquemos todo nuestro amor y cuidado", escribe.

"No es un éxito en la radio (¡¡¡todavía!!!) y la verdad es que nadie me ha estado suplicando que hiciera un vídeo para esta canción."

Zara Laarson estrena este vídeo porque quiere que su público "conecte con las cosas" que a ella le importan. "Porque, siendo sinceros: Blue Moon no está precisamente arrasando en reproducciones, ventas o TikTok (¡todavía!). No es un éxito en la radio (¡¡¡todavía!!!) y la verdad es que nadie me ha estado suplicando que hiciera un vídeo para esta canción. Solo estoy yo… mi fe en esta canción y yo".

"Este proyecto es una manifestación. Algo que hicimos con amor y respeto hacia el álbum. Algo que hicimos por diversión con amigos y grandes creativos", señala.

Zara Larsson insiste en su fe en Blue Moon. "Creo tanto que creo que el hecho de que yo la quiera hará que el mundo la quiera de la misma manera", continúa.

Hacer este videoclip "ha sido tremendamente inspirador y maravilloso". "Estoy deseando seguir avanzando por este camino de amor y de alegría por crear cosas increíbles", dice para animar a sus seguidores a que compartan el vídeo. "¡Enseñémosle al mundo lo que se puede conseguir con un sueño y fe en uno mismo!"