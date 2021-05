Rozalén, Anaju, Dora, Amaral así suena el proyecto Titanas de Delaporte

Nuevas incorporaciones llegan a Titanas, el proyecto feminista del dúo de Delaporte, Sandra + Sergio Salvi. Las cantantes Anaju, concursante de Operación Triunfo 2020, y Rozalén, vigente ganadora del premio Goya a Mejor canción por la canción Que no, que no, aportan su granito de arena con los temas Clap, Clap y No dirás más.

"El disco que han sacado me encanta, son muy valientes y Sandra es para comérsela. Era imposible decirles que no", cuenta Rozalén en una entrevista con La Vanguardia sobre esta aventura, en la que alza su voz contra los micromachismos. Dice así:

"Ya lo sé que yo no soy (...) Nadie puede valer tu atención (...) Fuiste tú el que jugó (...) Y se me olvida que, en tu vida, nunca iba a estar yo".

El disco que cita es Las montañas, el trabajo del que nace este proyecto en el que Sandra busca visibilizar a la mujer en el mundo del directo. Las famosas diferencias de hombres y mujeres sobre el escenario.

"Hemos dado pasos pero viendo los carteles de algunos festivales, el porcentaje de mujeres es ridículo, desde el cartel a la parte técnica. Si artistas y bandas son pocas, imagínate detrás, comenzando por la producción del disco", añade Rozalén en La Vanguardia.

Qué es 'Titanas'

Titanas es un proyecto feminista que nació a partir del álbum Las Montañas, que Delaporte lanzó el pasado octubre. Este disco comprende todo un viaje de lucha interior contra todas las formas de opresión que impiden a una persona ser quien quiere ser.

El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, nació Titanas, que buscar es visibilizar a la mujer en la industria del directo y reivindicar a este colectivo en un terreno históricamente protagonizado por hombres.

Quiénes son las 'Titanas'

Rozalén y Anaju son las últimas titanas en sumarse al proyecto de Delaporte, que cuenta con siete grandes de la canción, de distinto género y distinta edad. Por ahora ya han salido el trabajo de seis y queda ya sólo el séptimo tema por descubrir: el que interpreta Delaporte con Zahara.

Amaral: 'Las Montañas'

Anaju: 'Clap, clap'

Belako: 'El volcán'

Rigoberta Bandini: 'Se va'

Rozalén: 'Que no'

Dora: 'La Bestia'

Zahara