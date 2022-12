Premios Goya 2023: cuándo es la ceremonia, quién la presenta y las películas favoritas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España celebrará la 37 edición de sus premios Goya en 2023.

En esta edición han presentado su candidatura un total de 165 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, cinco más de las que se presentaron el año anterior.

Cuándo y dónde se celebrará la ceremonia

La cita será el 11 de febrero de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. De esta manera, la capital hispalense se convertirá en el punto de encuentro de los mejores profesionales de la Industria del Cine.

Las películas favoritas de las nominaciones

Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas han sido las encargadas de desvelar el nombre de todos los nominados a los Premios Goya.

las películas más nominadas de la próxima edición son As bestas (17), Modelo 77 (16), Alcarràs y Cinco lobitos (11), Cerdita y Los renglones torcidos de dios (6), En los márgenes e Irati (5), Mantícora (4), La maternal, La piedad y Un año, una noche (3).

Las canciones nominadas en los Goya 2023

Cinco canciones han sido las escogidas por la Academia para optar al Goya a Mejor canción original:

En los márgenes - Eduardo Cruz y María Rozalén (En los Márgenes)

- Eduardo Cruz y María Rozalén Izena Duena Daba - Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi "Mursego" y Paul Urkijo Alijo (Irati)

- Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi "Mursego" y Paul Urkijo Alijo Sintiéndolo mucho - Joaquín Sabina y Leiva (Sintiéndolo mucho)

- Joaquín Sabina y Leiva Un paraíso en el sur - Paloma Peñarrubia Ruiz y Vanesa Benítez Zamora (La vida Chipén)

- Paloma Peñarrubia Ruiz y Vanesa Benítez Zamora Batalla - Joseba Beristain (Unicorn Wars)

Por otro lado, las películas nominadas a Mejor música original son As bestas, Irati, Las niñas de cristal, Los renglones torcidos de Dios y Modelo 77.

Leiva y Joaquín Sabina // Gtres

Antonio de la Torre y Clara Lago, maestros de ceremonia

Esta gala tendrá dos anfitriones de excepción: Antonio de la Torre y Clara Lago. El actor andaluz ha estado nominado en catorce ocasiones a los Premios Goya, siendo el intérprete español con mayor número de nominaciones en la historia de estos premios, que se ha llevado en dos ocasiones por Azuloscurocasinegro –en la categoría de Mejor Interpretación de Reparto– y El reino como Mejor Actor Protagonista, premio que recogió en Sevilla, ciudad en la que reside.

El viaje de Carol, trabajo por el que la nominaron al Goya a Mejor Actriz Revelación, fue el debut cinematográfico de Clara Lago, que ha participado en más de 20 películas de todos los géneros, entre otras en la película más taquillera de la historia del cine español: Ocho apellidos vascos.

Clara Lago y Antonio de la Torrepresentarán los Premios Goya // Gtres

Carlos Saura, Goya de Honor 2023

En la próxima edición de los Premios Goya recibirá el Goya de Honor el aragonés Carlos Saura, "por su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español desde fines de los años 50 hasta hoy mismo".

Cineasta, escritor, fotógrafo, dibujante, director de escena y amante de los musicales, Carlos Saura ha recibido la noticia de este reconocimiento en activo, en plena creatividad y mirando al futuro.

El director aragonés, Carlos Saura. // EFE/Archivo/Francisco Guasco

"He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida, y espero seguir haciéndolo. Recibo con mucha alegría y agradecimiento este galardón que me otorga la Academia, a la que también quiero agradecer la gran labor que hace promoviendo y protegiendo nuestro cine y nuestra cultura, que es de las cosas más importantes que tenemos", ha expresado el artista de 90 años.

Los protagonistas de los Premios Goya 2022

La 36ª entrega de los premios Goya, que se celebró el pasado 12 de febrero, estuvode lo más repartida. El buen patrón, que partía como favorita con un total de 20 nominaciones, se alzó finalmente con seis estatuillas. Le siguió de cerca Las leyes de la frontera, con cinco premios, y Mediterráneo y Maixabel con dos galardones respectivamente.

Cumpliendo con todas las previsiones, Javier Bardem se coronó como Mejor actor protagonista por su papel en El Buen Patrón, mientras Blanca Portillo fue reconocida por mejor actriz protagonista en Maixabel.

Respecto al nuevo talento, María Cerezuela y Chechu Salgado se alzaron con las estatuillas a mejor actriz y actor revelación; mientras que María José Llergo se llevó a casa el "cabezón" a Mejor canción original por su tema Te espera el mar para Mediterráneo.

La aportación musical estuvo a cargo de Joaquín Sabina y Leiva, interpretando Tan joven y tan viejo; Luz Casal cantando Negra sombra en el in memoriam; C. Tangana y Rita Payés estrenando el tema inédito Te venero; o la apertura de Jedet, Cristina Castaño y Bebe con su versión de Libre, de Nino Bravo.