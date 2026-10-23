Las novedades musicales más destacadas: Lisa, Sienna, Morat y más

¡Ya es viernes! Por ello, llega una nueva tanda de las novedades musicales más destacadas de la semana con algunos de los estrenos más esperados del año

La diva Lisa se mete de lleno en el universo cinematográfico con su canción Tarantino, de su nuevo EP Press Play, y Sienna muestra su habilidad lírica en Esto mata a cualquiera.

Por su parte, Morat muestra su cara más animada con Me mata, la canción pedida por sus propios fans. ¡Y más!

'Tarantino' - Lisa

La estrella del k-pop Lisa combina su faceta interpretativa con la musical en Tarantino, su nuevo videoclip con el que presenta el lanzamiento de su EP Press Play.

'Esto mata a cualquiera' - Sienna

El joven Sienna canta a los anhelos del amor en Esto mata a cualquiera, su último single en el que cuenta con NYÀS para la dirección de su cuidado videoclip.

'Me mata' - Morat

La banda colombiana Morat quiso hacer una competición con sus fans para ver qué canción se publicada antes como adelanto y aquí tenemos Me mata, con la que los de Bogotá muestran que su música está en plena forma, al igual que su vínculo con el público.

'Bala perdida' - Guille Toledano

El joven de Guille Toledano lanza su primer álbum El Toledano, donde muestra su talento a base de canciones como esta Bala perdida.

'Carnavaleando' - Enol

El Carnaval de Cádiz es uno de los más famosos de nuestro país, pero ya está Enol para recordarnos que en su Asturias natal también saben cómo sentirlo con Carnavaleando.

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