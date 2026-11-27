Como cada viernes, en Europa FM te traemos las novedades musicales antes de que tu playlist se convierta en puros temazos navideños.

Dani Martín ha sacado una de sus canciones más personales, Repion y Despistaos unen sus caminos en Si no tienes ganas, Love of Lesbian homenajea a Supersubmarina con su versión de Viento de Cara y al otro lado del charco Finneas nos sorprende con My Moon my Man. ¡Y eso no es todo!

'Papá'- Dani Martín

Dani Martín le ha dedicado una canción de despedida a su padre, después de que este falleciera el mes pasado. Lo anunció en sus redes sociales con un emotivo texto que cerraba diciendo: "Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música".

'My Moon My Man'- Finneas

El sencillo de Feist que vio la luz en 2007 ha vuelto a ser viral con la versión que ha sacado Finneas. Con esta canción, el cantautor nominado al Grammy se ha convertido en una de las voces más utilizadas en Tiktok con el trend que están haciendo los enamorados de la plataforma.

'Si no tienes ganas'- Repion ft Despistaos

Los tres últimos sencillos de Repion han sido colaboraciones, De Veintiuno a The Crab Apples, la última ha llegado con este banger junto a Despistaos que habla del distanciamiento emocional y las dudas de si lo mejor es dejar ir a la otra persona cuando sigue habiendo amor.

'Viento de cara'- Love of Lesbian (Supersubmarina)

En 2014 Supersubmarina lanzaba Viento de cara y doce años después, los de Barcelona han lanzado su versión del tema a modo de homenaje."Desde la admiración y el respeto. Desde la amistad forjada en los escenarios", han dicho en sus redes sociales. Una propuesta que no le puede haber hecho más ilusión a Supersubmarina que les han comentado: "Gracias por vuestro cariño, amistad y amor a esta canción. Viva la hermandad!! Abrazos y besos por millones".

'Yugular' - Ultraligera

Este viernes 27 de noviembre llega el segundo álbum de Ultraligera y, a horas de poder escucharlo, la banda que va en camino de conseguir su tercer sold out en el Movistar Arena de Madrid, nos ha regalado un último adelanto. Yugular apuesta por un un rock más crudo, noventero y el protagonismo de los instrumentos frente a la voz.