Por 'The last of us II'

La Carta a la ciudadanía de Lalachus a Pedro Pascal

Lalachus ha vuelto a dirigirse a su "amor", Pedro Pascal, en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales con motivo del próximo estreno de la segunda temporada de The last of us, una serie de la que se confiesa fan, aunque la considera irreal.