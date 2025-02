Nacho García cree que hay que tomar ejemplo de Drake: "Deberíamos decidir más las cosas como cuando éramos chiquillos"

Drake aceptó recientemente el reto de un fan que le propuso a través de una pancarta jugar a piedra, papel o tijera. Si perdía, debía darle dinero para comprar un coche a su padre y, aunque ganó, el rapero se rascó el bolsillo y le dio el dinero para que le comprase el vehículo por su cumpleaños.

La jugada ha inspirado a Nacho García, que ha dedicado la carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales para darle las gracias por tomar ejemplo de los niños y enfrentarse a la vida como si fuéramos infantes:

"Querido, Drake. Increíble gestión si me preguntas.

Creo que los adultos deberíamos decidir más las cosas como cuando éramos chiquillos. Imagínate que fallece tu abuelo y los hermanos están peleando por la herencia del pisito en Benalmádena. Ojalá los abogados entrando en la sala diciendo 'Chicos, chicas, calma. Vamos a ver la repartición de los vienes, pito, pito, gorgorito. Saca la mano de 25'.

No hay fallo, Drake, no hay fallo en esta lógica. Porque además si alguien ve el más mínimo abismo de tongo siempre puede gritar 'Tongo, tongo'. Y ya está, ningún problema. Gracias por inspirarnos, Drake. La próxima vez que no se haga las cosas como yo quiero en Cuerpos especiales diré, 'Pues me llevo el micro y no hacemos el programa. El micro es mío y me lo llevo'. Atentamente, Cuerpos especiales".